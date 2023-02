Los participantes de Gran Hermano le sacan lugar a los panelistas y la interna en Telefe está que arde

"Me dicen que Nancy no se banca a Pía y habla pestes por atrás, y Lío no estaría contento con la rotación", aseguró el conductor de LAM.

Sin embargo, al ser entrevistados los panelistas del ciclo de Georgina negaron rotundamente los trascendidos, aceptan las reglas del juego y, en este caso, el hecho de quedarse una vez a la semana en sus casas.

Estalló una feroz interna en el programa Georgina Barbarossa

Una feroz interna se desató en el panel del programa de Georgina Barbarossa en Telefe, A la Barbarossa, según contó esta tarde Laura Ubfal en Intrusos.

La periodista estuvo en el ciclo de Flor de la V en América TV y reveló que hay conflicto por los lugares en la mesa: "Les quedó chica la mesa por la incorporación de Pía Shaw y, además, por la vuelta de Analía Franchín, que estaba de vacaciones".

Por esa razón, el productor ejecutivo de A la Barbarossa, tomo una firme decisión. "Los panelistas van a empezar a tener un franco a la semana. De esa manera, van a ir rotando los colaboradores", detalló Ubfal.

"Esto no los perjudica a nivel sueldos, todo va a seguir como hasta ahora, pero a nadie le gusta que lo saquen del panel, aunque sea solo un día", remarcó la periodista.

Por último, Ubfal indicó que el ciclo de Georgina tendrá un giro cuando termine Gran Hermano 2022. "Muchos ex participantes se suman a la mesa. Seguramente, eso cambie cuando termine el reality", concluyó.