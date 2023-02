Escándalo total en Gran Hermano 2022: Romina denunció que la producción la manipuló para salvar a Julieta

En las últimas horas se viralizó un video, donde la ex diputada le cuenta a Julieta qué le dijo "El Gran Primo" en el confesonario para inducir su elección en la salvación.

"Yo le dije: 'creo que Juli es mucho más fuerte'. Y me respondió: '¿vos no creés que la gente puede ver mal la fulminante que hizo Juli?'. Entonces, me hizo dudar, no me quise arriesgar y preferí salvarla a Juli", relató Romina.

En la gala, la ex diputada ya había mencionado que la charla con "El Gran Primo" fue decisiva. "Me voy a basar en el cariño. Obviamente, hay dos personas que quiero muchísimo. Estoy muy confundida y hoy me confundí más porque hablé con El Gran Primo. Ya tenía tomada la decisión, pero me dijo algunas cosas y me hizo confundir", le confesó a Santiago en vivo.

El lunes por la noche, los participantes de Gran Hermano 2022 recibieron una enorme sorpresa: sus familiares ingresaron a la casa para quedarse una semana junto a ellos.

Romina Uhrig esperaba poder ver a sus hijas. Sin embargo, la ex diputada se llevó una desilusión porque no las dejaron entrar y, en su lugar, lo hizo su sobrino, Fabián Herrera.

La ex pareja de Walter Festa aprovechó la oportunidad para preguntarle por sus hijas y su familia. El joven le dio algo de información del exterior y la advertencia de Gran Hermano no se hizo esperar.

Feliz por saber cómo están sus seres queridos, Romina le contó a Julieta. "Me dijo que la familia se unió", le dijo la ex diputada a su mejor amiga dentro del juego. Enseguida, la voz de Gran hermano le llamó la atención: "Recuerden que está prohibido hablar del afuera".