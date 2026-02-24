Manuel Ibero, ex de Zoe Bogach, se presentó en Gran Hermano con un polémico discurso: "Soy..."

Embed

Qué había dicho Zoe Bogach sobre el ingreso de Manuel Ibero a Gran Hermano

El malestar de Zoe Bogach por el ingreso de su expareja, Manuel Ibero, estaría vinculado a lo que vivió durante la relación. Según asegura, mientras estuvieron juntos él le repetía que no quería saber nada con la exposición mediática ni con las cámaras, una postura que ahora contrasta con su desembarco en el reality.

La joven se enteró de la noticia a través de un mensaje que recibió por Instagram. La información la tomó por sorpresa y decidió expresarse públicamente: compartió un video entre lágrimas, donde dejó al descubierto su angustia.

"Tengo muchísima bronca y muchísima ansiedad. Me da verguenza subir esto pero a la vez me da nucha bronca e impotencia", comenzó diciendo la influencer, visiblemente afectada.

Luego profundizó: "No sé por dónde empezar. Es que siento que la gente no sabe lo que yo sufrí como para volver a pasar por lo mismo, cuando yo ya estaba dando por finalizado ese ciclo, y ahora enterarme de nuevo".

En su descargo también apuntó a lo que considera una contradicción: "Quiere entrar para tener lo que yo tuve cuando toda la relación durante dos años me dijo que todo lo contrario: que no le gustaba la exposición y no le gustaba ir a programas. La verdad que no entiendo y tampoco le echo la culpa a la produccipon porque la tele es así, es show y es lo que garpa".

Más adelante fue tajante: "Me da mucha bronca cómo se puede fingir tener una personalidad que no la tenés durante dos años". Y explicó cómo se enteró de la posible participación de su ex: "Ya me enteré, ya se filtró y todo el mundo del ambiente me dijo que ya lo sabían, nadie nunca me dijo nada. Me llegó por un tercero por un mensaje de Instagram y así fue como me enteré".

Sobre el cierre, resignada y entre lágrimas, concluyó: "Ya está, ¿qué voy a hacer? El chabón va a entrar igual porque es lo que garpa".