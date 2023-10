Los sorprendentes gastos que hizo Jimena Barón con el dinero de Daniel Osvaldo: "Me arrepiento"

Y reflexionó: “Moraleja: acepten chicas, si no tienen maridos chorros que están ahí y pelotudean con la guita de todos los argentinos acepten todo no sean bolu… ‘No no hace falta’, ‘ay no para qué vas a gastar’ ¡Gastá! ¡Qué gasten!”.

Barón y Osvaldo se conocieron en 2012 y al año siguiente la cantante se mudó a Italia, donde él jugaba, para vivir con él. Dos años después nació su hijo Momo.

jimena baron y daniel osvaldo.jpg

Jimena Barón exhibió los accesorios de lujo que compró hace unos años y están sin estrenar

Jimena Barón comenzó la mudanza para su nueva casa y aprovechó para ordenar su placard y sacar lo que ya no usa. En sus historias de Instagram mostró prendas de marcas de lujo que compró años atrás y que nunca usó.

“Voy a mostrar algo”, dijo en el primer video. “Si lo de las carteras del otro día fue un montón, esto... es una compra que yo hice en París. Estaba de novia con el tenista, con Juan (Martín del Potro), que lo quiero, le mando un beso, no hay ningún problema con él. Yo en ese viaje flasheé que era su esposa millonaria e hice compras de botinera, pero con mi plata”, contó.

Adentro de una caja de la marca Louis Vuitton había una más pequeña de Chanel con un calzado de cuero y yute y la cantante de La Tonta exclamó: “¡Ay, dios mío. Chicas, me olvidé de esta compra. ¿Entienden? Me compré esto en Chanel y no lo usé nunca en mi vida y me olvidé de su existencia. ¿Entienden que yo en ese viaje hice compras como si fuera la mujer de (Roger) Federer con mis pesos y me las olvidé en la caja?”. “Si no me mudaba no me enteraba”, agregó.

En la tercera historia de su red social, Jimena recordó su época de 'botinera', cuando salía con Daniel Osvaldo, y dijo: “Yo tuve como un ataque con las carteras porque fui botinera y viví con mucha culpa el dinero porque no era mío. Nunca sentí que era mío, me daba culpa. El padre de la criatura (por Morrison) me decía ‘comprate, llevá'. Pero yo iba a marcas que no eran caras, iba a los outlets. Fui una botinera tan rancia, me daba cosa. ¿Por qué, Jimena? ¿Por qué?".

Embed

Embed