Los verdaderos motivos de la polémica separación de Cristian Castro y Mariela Sánchez

“Esta separación tiene varios condimentos. Ellos dos hablaron públicamente y ninguno habló mal del otro, eso me parece bien. Pero ella en off sí habla y le cuenta su entorno. Y bueno, a mí me llega la información porque, además, todo lo que ella cuenta coincide con lo mismo que le pasó a una amiga que también salió con él”, agregó.

Y sumó: “Hay un patrón que se repite. ¿Qué es lo que cuenta Mariela? Ella lo que notó es un cambio de actitud en él. Al principio, todo era hermoso. Pero, de repente, cuando viajaron a México hubo un cambio de actitud en él. Ella habla de algunas malas formas en cómo le hablaba. Por ejemplo, la mandaba a cocinarle a él y que lo sirva a él y a sus amigos”.

“Lo que me dicen es que muy mandón con esas cosas. Las formas no eran las mejores y ella se empezó a sentir incómoda. Algunas escenitas de celos también, como que él era bastante celoso. Hubo una escena una vez que donde cuentan que la dejó adentro del camarín y no quería que salga para que no la vieran otras personas”, cerró Berardi, de manera contundente.

Majo Martino reveló un incómodo episodio que vivió con Cristian Castro: "Bastante desagradable"

En medio del revuelo por la escandalosa separación de Cristian Castro y Mariela Sánchez, la periodista Majo Martino recordó una desafortunado episodio que vivió al conocer al cantante y decidió contarlo al aire.

Mientras se hablaba del cantante en Mañanísima (El Trece), la panelista hizo una intervención y deslizó: “A mi no me resultó ningún loco lindo, me pareció bastante desagradable Cristian Castro. Me ahorro algunos cuentitos también”.

En eso, sus compañeros la convencieron de exponer su situación y ella comentó: “Un amigo en común, es íntimo amigo de él y me dijo 'está en Buenos Aires, llevémoslo a comer y después a tomar algo para que se distraiga un rato'. Dale te hago la gamba, vamos".

Gases en el auto, sucedieron cosas. Les juro que mientras cantábamos haciendo karaoke en el auto, de repente dice abrimos las ventanillas que tiro un chicle. Mentira, era tremendo el olor", confesó Majo.

Luego, continuó con la parte más fuerte de la historia y explicó: “Yo estaba conduciendo un programa en C5N para esa época, entonces digo bueno, si hay tanta buena onda, le digo a mi amigo pásame el teléfono que lo quiero invitar al programa. Llega a venir y meto un gol".

“Le digo 'Cristian cómo estás?'. Me dijo 'hola, tú eres bimbuñuelo'. Era como un bizcochito. Le digo 'te quiero invitar al programa, hacer una nota'. Y me dice, 'bueno dale, pero pásate por hotel antes'. Por supuesto que la nota nunca se hizo”, cerró.