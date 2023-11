El filoso comentario de Marcela Tauro sobre el polémico video de Flor Vigna y Luciano Castro

"Hay cosas que podés evitar. Me parece de mal gusto. Son grandes los dos", aseguró en primer lugar y enfatizó: “Cuando lo subís a las redes podemos opinar, ya sé que lo subió ella y puedo opinar, a mi me parece de mal gusto. Para eso me pagan”.

Y admitió: “A mí lo que me pasó cuando lo estaban contando y veo la imagen atrás, el posteo, mira que yo no soy pacata pero me shockeó viendo”

Además, si bien uno de sus compañero resaltó que solo era la mano del actor en la pierna de su novia, la periodista salió al cruce y explicó: "No parece en la pierna. Si era en la pierna, no me molestaría...".

Embed

El video hot que compartió Flor Vigna con Luciano Castro y desconcertó a sus seguidores

La participante del Bailando 2023 (América TV) Flor Vigna compartió en sus historias de Instagram un video ultra hot con Luciano Castro que soprendió a sus seguidores.

La cantante y bailarina publicó este jueves en su red social un video junto a sus músicos y luego, subió unas imágenes con su pareja donde él la toca por debajo de la pollera.

El Ejército de LAM compartió el video de Vigna y los internautas, incómodos, opinaron: "Esa manito esta en offside"; "La que no es mediática"; "Patéticos, ridículos. Vergüenza ajena dan"; "Qué desubicados"; "Me dan asco"; "Grasa" y "Son desagradables los dos. Hermosos por fuera, pero de una ordinariés única", entre otros.

Por otro lado, hace unos días, la artista reveló una intimidad: “Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor”.