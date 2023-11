Lourdes Sánchez, furiosa con Flor Vigna tras sus polémicas declaraciones: "Fue muy cruel"

flor vigna luciano castro.jpg

Tras ello, este jueves Lourdes Sánchez hizo saber su enojo con Flor Vigna y los dardos que disparó contra ella. "Acá el tema no es mi permitido. Ella fue muy cruel en tratarme de infiel" reveló la mujer del Chato Prada en diálogo exclusivo con PrimiciasYa.

Pero eso no fue todo, porque además remarcó tajante que Flor Vigna "no estuvo bien porque yo no estaba ahí para defenderme de semejante acusación, teniendo a mi marido ahí en el control y un hijo de 7 años al que pueden decirle cualquier cosa en el colegio, basándose en cosas que le dicen personas que no me conocen. Un horror".

La inesperada reacción de Flor Vigna al enterarse que Luciano Castro es el permitido de Lourdes Sánchez

En su última gala del Bailando 2023 (América), Lourdes Sánchez confesó que su permitido dentro de su relación con El Chato Prada era el actor Luciano Castro. Por esa razón, este miércoles, Flor Vigna se presentó en la pista y fue consultada al respecto.

“Siento que es un papichulo y que todas me lo quieren chorear. Es un potro y encima conocen el envase nada más, porque por adentro…es el hombre de mi vida", expresó.

Flor Vigna

“El otro día vino al Luna Park, se subió al escenario y todas las mujeres gritaban”, agregó. En ese sentido, ante sus palabras, el conductor Marcelo Tinelli le preguntó si no le daba algo de celos enfrentarse a toda esa situación.

“Me gusta que mi hombre sea deseado, un poco me calienta", confesó. Sin embargo, no todo terminó ahí y la participante decidió tirar un palito para su compañera. "Un poco pensé, dale Lourdes me seguís buscando. Está tremenda ella”, deslizó.