Lourdes Sánchez le escribió por privado a un actor internacional

“Che, qué mal pensados, de veras que le quería felicitar”, dijo la morocha desmintiendo haber tenido intenciones de que pasara algo con el actor.

Entonces, una seguidora indagó si hubo alguna respuesta del actor al mensaje de la bailarina. “Para mí porque no me sigue", contestó Lourdes Sánchez.

Lourdes Sánchez, con todo contra Jimena Barón

Lourdes Sánchez estuvo como angelita invitada en Los ángeles de la mañana. En medio de la charla con Ángel de Brito, la bailarina le pegó sin piedad a Jimena Barón.

"Jimena Barón no te fuma mucho...", comentó el conductor. "Y yo a ella tampoco. No sé por qué ella tiene tanto odio conmigo. Yo siento que no tengo piel con ella. Además, he notado actitudes que no me gustan", comenzó diciendo la mujer de El Chato Prada.

Lourdes se despachó sin tapujos contra la intérprete de "La Tonta". "No me gusta cómo se maneja. Ella te hace creer un personaje en la tele y despues, detrás de cámaras, no es así", siguió.

La bailarina señaló que este año, cuando fue jurado en La Academia, no fue bien recibida por Jimena Barón. "El primer día que fui como jurado a Showmatch, todos me recibieron re bien, menos ella. Al aire dijo que yo le tiré mucha mierda cuando estuvo en la pista como participante", recordó.

Como si eso fuese poco, Lourdes mencionó que hubo una actitud de Barón en el piso del programa de Marcelo Tinelli, que no la dejó bien parada. "Se le acercaron unos niños a pedirle si podían sacarse fotos con ella y se negó", añadió.

"Me molesta cuando se hacen tanto las copadas y después, cunado se apaga la cámara, no son así", sentenció.