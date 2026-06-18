Luana se acordó de Zunino en Gran Hermano y le lanzó un inesperado dardo

No le fue suficiente el gesto con Franco, que también se acordó de él al finalizar: " Gracias a la gente que me banca. Un saludo a Zuni que lo mira por TV".

Embed

Quiénes son los nominados de Gran Hermano

Este miércoles 17 de junio se llevó a cabo la gala de la nominación de la semana 17 en la que los participantes de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) pasaron por el confesionario para dejar expuesto su juego.

En esta semana, el líder, Matías Hanssen, debió decidir que cuatro compañeros no podrán votar, y eligió a Alejandra Majluf, Leandro Nigro, Juan Carlos López y Mariela Prieto. Además, luego de que todos los jugadores nominaran y se formara la placa, el líder debió bajar a un participante y eligió a Nenu López.

Luego de que el resto de los participantes nominaran, la placa quedó conformada por: Titi Tcherkaski, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel Ibero, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham. En esta oportunidad, la placa es totalmente negativa, rumbo a la gala de eliminación del lunes 22 de junio.