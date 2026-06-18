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Luana se acordó de Zunino en Gran Hermano y le lanzó un inesperado dardo

Mientras Zunino observaba expectante desde el estudio, la participante hizo referencia al vínculo que alguna vez los unió dentro de Gran Hermano y dejó en claro que aquella cercanía quedó atrás.

18 jun 2026, 00:25
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En la noche de nominación en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Luana tuvo que ingresar al confesionario para emitir sus votos y, tanto al ingresar como finalizar su participación, protagonizó un momento de recuerdo al mencionar a Franco Zunino, quien miraba desde el estudio.

Sin embargo, con el paso de las semanas, esa cercanía fue quedando atrás y la relación entre ambos se fue enfriando hasta tomar distancia. Ella se quebró cuando él abandonó la casa, pero ahora parece disfrutar haber sido una de las responsables de su salida.

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"Gracias por bancarme. Un saludo a mi familia, amigos y un saludo a Zuni que lo mira por TV", lanzó Fernández en primera instancia.

Ya en el cuarto, nominó: "Voy a nominar a Titi y a Manu, que no los soporto más en la casa. Su juego es básico y aburrido. Creo que no aportan nada a la casa. Cualquiera de los dos que se vaya me parece bien".

No le fue suficiente el gesto con Franco, que también se acordó de él al finalizar: " Gracias a la gente que me banca. Un saludo a Zuni que lo mira por TV".

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Quiénes son los nominados de Gran Hermano

Este miércoles 17 de junio se llevó a cabo la gala de la nominación de la semana 17 en la que los participantes de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) pasaron por el confesionario para dejar expuesto su juego.

En esta semana, el líder, Matías Hanssen, debió decidir que cuatro compañeros no podrán votar, y eligió a Alejandra Majluf, Leandro Nigro, Juan Carlos López y Mariela Prieto. Además, luego de que todos los jugadores nominaran y se formara la placa, el líder debió bajar a un participante y eligió a Nenu López.

Luego de que el resto de los participantes nominaran, la placa quedó conformada por: Titi Tcherkaski, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel Ibero, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham. En esta oportunidad, la placa es totalmente negativa, rumbo a la gala de eliminación del lunes 22 de junio.

Nominados Gran Hermano

     

 

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