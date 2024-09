Lucía Maidana copió el vestido de una famosa en los Premios Martín Fierro 2024 y la destrozaron

China Suarez mismo vestido que Lucia

Rápidamente, en las redes sociales los internautas no tardaron en viralizar las imágenes de ambas, donde se podía ver que claramente se trataba del mismo vestido compuesto por un corset negro y una falda de tul del mismo color.

Como suele ocurrir, la situación generó una gran cantidad de memes en la red X, aunque por otro lado la joven de salta también fue duramente criticada por su elección.

"Le queda mucho mejor a la China", "Expectativa vs realidad", "Unidas por la usurpación de novios", "¿A la China le copió? Qué tupe", "Se creía la China Suarez", "Qué ridícula", opinaron.

China Suarez Lucia Maidana

Encontraron infraganti a Lucía Maidana y Nicolás Grosman en los Martín Fierro: "Estaban toqueteándose"

Anoche, en la entrega de los premios Martín Fierro 2024, los participantes de Gran Hermano fueron protagonistas de la ceremonia. Lucía Maidana y Nicolás Grosman, en particular, fueron noticia porque se los vio juntos luego del escándalo por la separación del muchacho con Florencia Regidor.

En Socios del espectáculo repasaron las perlitas de la gala y revelaron una bomba sobre la salteña y el galán del reality.

Según contó el periodista Matías Vázquez, Lucía y Nico estuvieron "toqueteándose" en la zona de los baños del hotel Hilton de Buenos Aires, donde se realizó la ceremonia de los premios de APTRA.

En la nota para el ciclo de El Trece, el cronista increpó a los ex GH. "No voy a decir lo que pasó acá....", exclamó. "No, no pasó nada. Estábamos charlando. Somos muy amigos", aclararon, un tanto nerviosos.

Lo más llamativo ocurrió después cuando Nico se le acercó al periodista para pedirle si podía borrar la nota. Pese a la buena onda, el integrante de Socios del espectáculo le dijo que eso no iba a ser posible.