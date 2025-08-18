A24.com

TREMENDO

La palabra de Tania, la supuesta amante de Martín Demichelis: "Nos vimos en un hotel"

La azafata, que habría tenido un affaire con Martín Demichelis, habló en A la tarde sobre su vínculo con el ex de Evangelina Anderson.

18 ago 2025, 19:00
Este lunes, en A la tarde (América TV), habló Tania Sabrina González Ledesma, la azafata señalada como la supuesta amante de Martín Demichelis. En el ciclo conducido por Karina Mazzocco, la mujer habló por primera vez sobre su vínculo con el exmarido de Evangelina Anderson.

"A Martín lo conocí en un vuelo", aseguró Tania, y precisó que el encuentro ocurrió en 2023. “Fueron tres vuelos, en el tercero fue un ‘hola’”, relató, y agregó que en uno de esos viajes él se acercó para pedirle un mate. “Le pregunté a mi jefa y me dijo que sí. Tomamos mate y nos pusimos a hablar”, sumó.

Sobre su primera impresión, Tania fue contundente: “Cuando lo conocí, me gustaba un 11. Es un hombre que llamaba la atención”. Más adelante, reveló: “Nos vimos en un hotel... y ya me gustaba 30”.

La azafata afirmó que la relación con Demichelis se extendió durante nueve meses, y que durante ese tiempo hablaban de temas relacionados al deporte y al club. También confirmó que conoció el departamento de Puerto Madero y que incluso llegó a ingresar a la concentración cuando él dirigía en River.

Además, aclaró que Demichelis le había comentado que estaba atravesando una crisis con Evangelina, y es por eso ella no sintió culpa por involucrarse con el director técnico.

Evangelina Anderson anunció su separación de Martín Demichelis y reveló los difíciles motivos

Después de 18 años de relación, Evangelina Anderson confirmó públicamente su separación de Martín Demichelis. Por primera vez, la modelo habló del tema y reveló cuánto tiempo llevan distanciados, poniendo fin a su matrimonio.

"Estoy separada, estamos muy bien. No voy a dar detalles tampoco porque hay tres chicos. Gracias por preocuparse y el respeto. Hace mucho sí, mi vida no es un show y mi familia no es un circo", expresó Anderson frente a las cámaras de Intrusos (América TV), dejando en claro su postura sobre la exposición mediática.

Ante la pregunta sobre si ya comenzaron los trámites legales, Evangelina respondió con firmeza: "Estamos en eso". Además, contó que permanecerá en Argentina, rodeada de sus seres queridos y amistades más cercanas.

"18 años es mucho tiempo, no estoy saltando en una pata, por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante, detalles no doy. Estoy separada, lo confirmó, ya está", reiteró la modelo.

“No me escondí nunca, pero es una etapa difícil. Con Martín nos llevamos bien”, confesó sobre su vínculo actual con el exfutbolista y actual entrenador, con quien comenzó su historia en 2007 y tuvo tres hijos: Bastián, Lola y Emma. Consultada por una interacción en redes con un jugador extranjero, aclaró: “A ningún jugador le pongo like”.

Evangelina y Martín se casaron en 2015, primero por civil y luego con una fiesta en Pilar. Su relación, iniciada en 2007, atravesó altibajos, pero se fortaleció con el tiempo y la llegada de sus tres hijos: Bastián, Lola y Emma.

En las últimas semanas, comenzaron a circular versiones de ruptura que fueron confirmadas por la modelo, aunque prefirió no entrar en detalles sobre los motivos que llevaron al final de la relación.

