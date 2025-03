Lucía Patrone contó lo que no le gusta que Lauty Gram vea de ella en Gran Hermano 2024

Así, en una distendida charla con Sandra Priore, Luchi se confesó. "A mí lo que me da vergüenza es que yo hablo un montón de Lautaro y me da cosa quedar como una pelotuda", se sinceró. Pero la participante de La Plata la tranquilizó, al asegurarle que no habla "un montón de él". "Lo nombrás pero como una persona normal", le explicó.

En tanto, Lucía confió algo avergonzada que para su cumpleaños se puso a llorar cuando pusieron una de las canciones de Lauty, por lo que una vez más Priore la contuvo. "Bueno, ¡pero te emocionaste! Eso muestra que sos humana. Sólo te emocionaste. Lo que se nota es que vos has vivido todo el proceso del escrito de la canción. Cómo no vas a llorar", le explicó en su afán por tranquilizarla.

Fue allí que Luchi admitió: "Me re emociona pero después pensé '¡Qué vergüenza!' Me da cosa que él piense que soy una pelotuda por estar llorando", por lo que Sandra quiso saber cuánto tiempo llevan de novios.

Y tras revelarle que llevan "cinco meses", desde antes de ingresar al reality, Sandra volvió a indagarla sobre si le gustaría irse a vivir con el músico. "Sí, pero más adelante. Lauty vive solo, entonces me gusta que puedo ir cuando quiero", concluyó visiblemente enamorada Lucía.

Embed

La actitud de Lauty Gram ante el ingreso de su novia Lucía Patrone a Gran Hermano 2024: el video

El lunes 11 de febrero Lucía Patrone hizo su ingreso a la casa de Gran Hermano 2024 junto a otros siete participantes. La joven modelo e influencer es novia de Lauty Gram, ex de la China Suárez.

Lo cierto es que desde las redes sociales, Lauty Gram mostró cómo fue su íntima despedida de Lucía Patrone horas antes de que quede aislada para ingresar a la famosa casa.

Lauty y Luchi tuvieron un almuerzo familiar y alzaron la copa para desearle a la joven todo el éxito en el programa. “Yo voy a hacer lo que sienta en el momento, me tienen que apoyar”, pidió ella a sus seguidores virtuales.

Embed

Y en el auto camino al hotel donde quedaría ya aislada, Lucía comentó: “Me puse a llorar, son muchas emociones, estoy nerviosa. No puedo más, me hace así el corazón”.

Ya después del programa, el músico manifestó sus sensaciones y a pesar de ya extrañarla pidió a la gente que apoye a su novia. "Muchos nervios, la voy a extrañar mucho, espero que la conozcan porque es una persona increíble", dijo.

"Éxitos", subió una romántica historia Lauty Gram con el último abrazo que se dieron con Lucía en el estudio de Gran Hermano a instantes de que ella ingrese a la casa.