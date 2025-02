Desconsolado ataque de llanto de Lucía Patrone en Gran Hermano 2024: qué le pasó

Fue Sandra Priore quien la escuchó atentamente y la abrazó tratando de contenerla y la arengó a seguir adelante para que cumpla su máximo sueño.

"Así (cerca) estuve de que me sacaran a la mierda. Fue pasando el tiempo y me lo replanteé, y dije: “¿O te querés ir a la mierda o te querés quedar?”, le decía Sandra a Lucía.

Al verla llorando muy angustiada, la mujer de La Plata la abrazó y le dijo: "Vas a andar bárbaro, confía, en serio te digo". Ahí Juan Pablo de Vigili le dijo: "Eso también gusta de vos, que muestres lo que sentís. Somos humanos, además de jugadores".

"Por esto la gente no te saca. Siempre digo: no hay mejor juez que la gente, más allá de que primero uno es juez de uno mismo", le dijo Sandra.

Y continuó dándole ánimo: "Si estás triste y te angustias, hacelo. La gente ve que no sos ni perfecta, ni de plástico, ni que solo tenés una voz divina, ni que sos una muñequita. No, 'soy Luchi, que lloro, me angustio y aparte canto'. Quedate tranquila, es lo más importante".

"Y nunca pierdas el objetivo, tu sueño es cantar y te tenés que ir con tu sueño cumplido. No importa cuándo te vas, pero tenés que cumplir tu sueño. O sea que cuanto más te quedes...", le marcó Sandra a Luchi, quien reconoció aún conmovida: "Extraño a mis papás también".

Letal comentario de Gabriela sobre Lucía en Gran Hermano 2024: "Cuando ella está cerca..."

Cuando apenas llevan un par de semanas en la casa de Gran Hermano 2024, Telefe, los nuevos participantes, Gabriela Gianatassio habló a calzón quitado con Eugenia Ruiz, no aguantó más y exteriorizó la poca onda en general que hay con Lucía Luchi Patrone.

En una ronda de mate en el parque de la casa, la brasileña y la santiagueña coincidieron en que la novia de Lauty Gram es una de las personas con las que menos afinidad tienen dentro de la competencia.

Y lejos de ser políticamente correcta, Gabriela fue letal al dejar en claro lo que piensa de la rubia. “Hace demasiado show y me cansa un poco”, dijo de entrada.

Pero eso no fue todo. Porque para que no quede duda alguna sobre lo que piensa de la joven modelo e influencer Gianatassio concluyó: “Cuando ella está cerca, me tengo que tapar un poco el ombligo porque me chupa toda la energía. Demasiada cámara, demasiadas emociones, a mí me cansa. No es natural. Eso es lo que me molesta, que es muy forzado”.