Luciana Salazar mostró fotos del espectacular look que eligió Matilda para una salida muy especial con sus amigos

image.png

Con el pelo recogido, un look que Matilda usa mucho, la pequeña decidió que toda su vestimenta sea rosa, con remera, pantalón y chaqueta del mismo todo y unos anteojos de sol que le dieron el toque mágico a la niña que tiene el seguro asegurado en los medios.

image.png

Como buenas fashionistas, Luli comparte siempre los looks de ella y su hija en sus redes, marcando tendencia y mostrando como incluso siendo una niña de 5 años, estilo es lo que le sobra.

Luciana Salazar contó qué le responde a su hija Matilda cuando le pregunta por su padre

En Mandale fruta, el nuevo ciclo de streaming de República Z, conducido por el Polaco y Jujuy Jiménez, Luciana Salazar habló sobre ser madre soltera y cómo lidia con las preguntas de su hija Matilda en relación a la falta de una figura paterna.

"Me pasaron muchas cosas. Mi decisión de ser madre soltera fue medio forzada, no fue una elección. Pasaron muchas cosas que no da ahora para que lo cuente porque forma parte de la historia de mi hija, pero fue una decisión forzada", explicó la modelo.

"Pero bueno, la vida te lleva al destino a veces. Uno quiere algo, pero la vida te termina llevando por otros caminos, aceptando las realidades. Y bueno, en base a lo que te pasa, ir para adelante. Es lo que me pasó y si las cosas sucedieron así, y tal vez con la familia tradicional, Matilda no hubiera estado en este mundo. Todo tiene un porqué", dijo.

image.png

En otra parte de la entrevista, Luciana reveló qué le dijo a su hija cuando ella le preguntó por qué no tiene padre. "Me pasó el año pasado, Matilda me empezó a preguntar. Vino el primer día del colegio, que vio a todos los papás y las mamás, y me dice 'mamá, ¿por qué yo no tengo papá?'. Y yo, le dije 'Matu, porque mamá quiso que sea solo mamá. Y así, vas a tener amiguitos que tienen solo mamá, solo papá o mamá y papá. Hay muchos tipos de familia'", sostuvo.

Matilda le respondió que ella quiere "tener un papá". A lo que la conductora le contestó: "¿Vos amás a mamá? ¿Estás contenta?". Y cuando la nena le dijo que sí, ella afirmó con seguridad: "Bueno, mamá quiere ser solo mamá". "Ahí se quedó y no me preguntó más", cerró Luciana.