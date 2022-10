Luciana Salazar y una dura acusación en su contra: ¿en guerra con sus vecinos?

Embed

Peñoñori indicó que la denunciante no puede entenderse con la ex vedette: "En el grupo de WhatsApp del edificio, esta vecina dice: le estoy pidiendo que me deje entrar porque necesitan ver cuál es el problema para resolverlo, pero ella no deja entrar a nadie'".

La panelista reveló que lo más llamativo fue la excusa que Luli le dio a su vecina. "La vecina fue con un electricista porque cada vez que filtra agua, le salta el disyuntor. El electricista le tocó la puerta Luli y ella le contestó: 'no puedo abrir porque estoy desnuda'", detalló.

Por último, la Peñoñori remarcó que la ex vedette sigue en "guerra" con sus vecinos. "Le pidieron si podía cerrar la llave de paso, pero tampoco quiso", cerró.

luciana-salazar.jpg

El impactante look sado y súper sexy de Luciana Salazar

Luciana Salazar es una femme fatale y siempre se luce con sus atuendos cada vez que va a algún evento o tiene una salida.

Hace unos meses, en su cuenta de Instagram, Lulipop sorprendió a sus seguidores con un look sado y súper sexy.

image.png

La ex vedette fue a cenar con unas amigas y eligió un outfit de cuero, que le permitió lucir su hermosa figura.

image.png

Luli se encontró con Edith Hermida, Ale Maglietti y Panam.

image.png

En su Instagram, la diosa posó y mostró a pleno su impactante look.