Luciano Castro regresa a las tablas con una actriz de lujo

El estreno tendrá lugar el 27 de diciembre en el Teatro América, según confirmó el empresario Carlos Rottemberg, y en los próximos días se conocerá a los actores que completarán el elenco.

luciano-castro-768x618.jpg

En pareja con Flor Vigna, Luciano Castro y la artista están cada vez más consolidados. Los actores se muestran más enamorados que nunca, y esta semana dejaron ver en sus redes sociales dejaron ver un detalle íntimo que indicaría que están comprometidos.

A través de su cuenta de Twitter oficial, el programa que conduce Angel de Brito, LAM, mostró una imagen donde se pudo ver al ex de Sabrina Rojas acostado en la cama con un anillo de compromiso, lo mismo con la ex de Nicolás Occhiato. En el caso de ella, mostrándolo directamente a cámara.

lam.jpg

Flor Vigna contó qué es lo que más le gusta de Luciano Castro

Ante una pregunta en Instagram de un seguidor, la actriz y cantante Flor Vigna reconoció qué es lo que más le seduce de su novio, Luciano Castro.

Fue a través de la red social donde la actriz y cantante abrió lugar para recibir algunas consultas de sus seguidores y una fue dirigida hacia su relación con el actor y ex de Sabrina Rojas.

"¿Qué es lo que más te enamora de Lucho? Los crucé en la calle y son un amor están muy inlove", le preguntaron a Flor Vigna a través de sus stories de Instagram y donde hace unas semanas respondió si quiere ser mamá.

A lo que ella respondió enamoradísima con una foto de los dos: "Me gusta cómo nos motivamos a ser nuestra mejor versión. Me gusta cuando llego hecha percha y puedo llorar con él. Y cuando me hace reír a carcajadas. Me gusta cómo me cuida. Me gusta su familia y él en mi vida".