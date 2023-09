Luis Brandoni le pidió perdón a Ricardo Darín por su fuerte crítica por Argentina 1985

Lo cierto es que el jueves por la tarde en Radio Mitre, durante el pase del programa de Alfredo y Diego Leuco, Luis Brandoni aclaró sus dichos que tanta polémica generaron.

El destacado actor se sinceró al volver a escuchar sus palabras y le pidió disculpas a Ricardo por su fuerte crítica.

“Estoy tratando de comunicarme con él (Darín) para pedirle disculpas porque eso de ‘canallada’ no estoy seguro de haberlo dicho, pero si lo dije no se refería a Ricardo Darín, se refería a la película”, explicó Brandoni.

Y añadió más reflexivo: “Además, tuvo que ver Ricardo porque fue productor de la película”.

En las últimas horas el reconocido actor argentino Luis Bandoni tildó de ser una "canallada" Argentina, 1985, el film de Santiago Mitre que muestra cómo fue el juicio contra los genocidas de la última dictadura cívico militar, donde su colega Ricardo Darín tiene un rol protagónico personificando al fiscal Julio Strassera.

"Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir '¿Cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película, que es una canallada?' Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo. Como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía", declaró Brandoni entre otras cosas en una entrevista con Osvaldo Bazán sobre por qué no le hizo saber en persona su parecer a Darín.

Frente a estas explosivas declaraciones, Ricardo Darín confió horas después: "No pienso contestarle a Luis (Brandoni), porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza", en declaraciones al diario Clarín.

"No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy... Como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio", sentenció triste el actor argentino con una enorme trayectoria internacional sobre los dichos de su ¿amigo? y colega.