La contundente actitud de Luis Miguel sobre el escenario que no deja dudas sobre su identidad

Lo cierto es que el jueves pasado cuando dio inicio a su tour 2023 en el Movistar Arena de Buenos Aires, Luis Miguel se molestó bastante sobre el escenario ante el ruido provocado por un dron que sobrevolada las tablas y, al acercarse demasiado, lo despeinó con la ráfaga de viento que produjo.

Luis Miguel simula dispararle a un dron sobre el escenario.jpg

Es así que en ese momento Micky no dudó en dejar de cantar las estrofas finales de la última canción del show, mirar cómo el objeto volador se alejaba, extender el cable del micrófono que tenía en su mano y hacer el gesto ficticio como si cargara una escopeta, para luego dispararle con sus manos al drone ya alejado del escenario.

Si bien luego continuó sonriente entonando la canción final de la velada, Cucurrurcucú Paloma, probablemente un giño interno hacia su actual pareja, Paloma Cuevas, lo cierto es que demostró a las claras que es el auténtico Luis Miguel, sumamente exigente y con las pocas pulgas de toda la vida.

Una famosa argentina reveló que Luis Miguel intentó conquistarla y dio detalles del momento

En medio del gran revuelo por la llegada de Luis Miguel a la Argentina para sus 10 shows en el Movistar Arena, Silvina Escudero recordó en Nosotros a la Mañana (El Trece) una sorprendente anécdota con el cantante en la cual aseguró que intentó conquistarla.

“Fuimos a comer una vez y yo le canté su tema, él lo siguió cantando y yo le corregí porque se equivocó su propia canción”, comenzó contando la bailarina entre risas. "Después seguimos comiendo y tomó vino porque estábamos en una bodega en ese hotel que él se queda. Le enseñamos a bailar un poco de tango, también tocó el piano y después me fui", continuó.

Luis Miguel Silvina Escudero.jpg

Sin embargo, eso no fue todo, ya que entonces intervino la panelista Mariel Di Lenarda e indagó: "¿No te sedujo, no te intentó pasar la noche con vos?". "Yo creo que sí. Él es muy seductor, muy caballero, amoroso y después pasó toda la noche, pero me fui", contestó Silvina y reflexionó: "Yo creo que él quería, porque sino, ¿para que quería comer?"

De todas formas, la bailarina sostuvo que no se arrepentía de su decisión y profundizó: "El es mi ídolo, desde chiquita lo amo y para mi fue lo más ir a comer con el. Obviamente que tenía otras intenciones pero yo estaba chocha con que me haya cantado el tema".