Luis Ventura a fondo entrevistado por él mismo: su esencia, la soledad y las señales de sus seres queridos

"Saqué la palabra ‘no’ del diccionario de mi vida, no acepto el no", reconoció el periodista. Y sobre las señales de sus seres queridos, Luis Ventura comentó: "Con mis antepasados hablo cuando tengo que tomar una decisión, espero una señal. La gente me mira raro pero tengo una capilla en mi habitación que prácticamente no se puede entrar de lo desordenada que está".

Embed

"Cuando se cumple algún aniversario o cumpleaños yo le enciendo una velita. La velita dura 4 o 5 horas. La noche anterior yo hablé con alguno de ellos y al día siguiente enciendo la velita y mediodía levanto carpa para ir a laburar y hay veces que todavía la velita está encendida y a veces apagada", continuó a flor de piel.

"Hay días que después de caer a la noche a casa está solo Ringo mi perro de 15 años que me recibe, voy a la pieza y la velita que cuando me fui estaba apagada, muchas veces está encendida", comentó el conductor.

"Para mí es ‘agarra o decí que sí’, lo tomo como una señal a veces", se sinceró sobre esas señales. Y sobre la soledad, reconoció: "Sé utilizar la soledad, es una buena compañera pero soy muy amiguero, familiero y de armar grupos todo el tiempo".

"Hago la que siento acá (señalando su corazón) todo el tiempo y muchas veces en contra la corriente", comentó Luis Ventura sobre su decisión de vida.

luis ventura secretos verdaderos.jpg

Luis Ventura reveló que allanaron el domicilio del autor del atentado a APTRA

En Secretos Verdaderos (América TV), el conductor Luis Ventura informó en las últimas horas que allanaron el domicilio del autor del atentado a APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas).

Hace una semana, el periodista reveló que hubo una amenaza de bomba en la entidad y que los vecinos encontraron las granadas en la cuadra del lugar.

"Quedó determinado, ubicado, el personaje que depositó al lado del basurero que está sobre Saavedra al 200 una bala de mortero, una bala que tiene unos 40 centímetros del altura, un grosor de unos 20 centímetros, estamos hablando de una bala de alto poder explosivo", detalló Ventura.

"Fue depositada cerca del basurero que está frente a la entrada de APTRA, la entidad que entrega el Martín Fierro", remarcó.

Luego, contó: "La policía, a través de la bajada de los videos de las cámaras de seguridad, pudo determinar que un vecino de la cuadra de APTRA fue quien sacó a la vía pública esa bala. No la tiró adentro del basurero, la dejó afuera, a un costado. En caso de haber entrado en conexión habría generado un gran riesgo".

"La policía, finalmente, cuando ubicó a esta persona la fue a buscar, le allanó el domicilio y lo convocó para que explique en calidad de qué tiene ese material. Aparentemente tendría otros elementos bélicos adentro de su domicilio", explicó.