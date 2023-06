Luis Ventura pateó el tablero: tensión con Telefe por Jey Mammon

En charla con el ciclo Mañanísima, Ciudad Magazine, Luis Ventura dejó en claro su postura con respecto a la presencia de Jey en el clásico evento de la televisión.

Embed

"No veo el motivo para que Jey Mammon no esté incluido en el ayudamemoria", aseguró el periodista. Y fundamentó: "Yo no sé si Jey va a estar nominado o no, y si va ir o no a la fiesta, pero él el año pasado trabajó, fue conductor de un programa muy exitoso, para mi gusto además lo hizo muy bien, y hay un dato que está claro y que es clave".

"Acá no es que la justicia no habló o que hay una definición que está en camino. No, acá la justicia ya resolvió y lo hizo antes de que el caso se hiciera mediático. Acá la justicia absolvió a Jey, nos guste o no lo absolvió", añadió Luis.

Y se preguntó: "Si la justicia decidió, quien soy yo o quién es APTRA para tomarse atribuciones de cercenar la presencia de una persona". Y aclaró que "todavía no está definido".

"Para APTRA, lo que decide la justicia es sagrado. Si no, para qué tenemos leyes y para qué se hacen los juicios, ¿No?. Si los socios lo votan, por qué motivo debería dejar de estar nominado. Ahora, si los socios deciden otra cosa, pues también se acatará esa decisión", finalizó Ventura.

jey mammon .jpg

El duro presente de Lucas Benvenuto luego de las recientes declaraciones de Jey Mammon: "Me siento..."

En los últimos días, Jey Mammon brindó una entrevista a Infobae, en la cual habló nuevamente de la denuncia de Lucas Benvenuto. En ese reportaje, el humorista aseguró haberse sentido "muerto en vida" luego de la fuerte acusación en su contra.

Después de la nota del cómico con ese portal, Lucas rompió el silencio en un medio de Ushuaia, donde vive actualmente. "Es una falta de respeto destacar a una persona que han hecho un mal", sostuvo.

"Se destaca a una persona, olvidándose de la lucha que tuve en la Justicia durante muchos años", remarcó, visiblemente angustiado por la repercusión que su denuncia vuelve a cobrar en los medios.

En esa entrevista, Lucas manifestó que no quiere volver a dar notas para hablar de la denuncia contra Jey. "Yo no voy a hablar más. Ya dije lo que tenía que decir", enfatizó.

En LAM, Yanina Latorre reveló que se comunicó con el joven, quien le expresó que está pasando por días muy difíciles. "Está muy triste. Siente mucha culpa de hablar. 'Me siento con culpa. La misma culpa que sentía cuando era chico . Ahora me tengo que ir a trabajar y la vida continúa, ¿cómo hago?', me dijo", concluyó la angelita.