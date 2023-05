El duro presente de Lucas Benvenuto luego de las recientes declaraciones de Jey Mammon: "Me siento..."

Embed

"Se destaca a una persona, olvidándose de la lucha que tuve en la Justicia durante muchos años", remarcó, visiblemente angustiado por la repercusión que su denuncia vuelve a cobrar en los medios.

En esa entrevista, Lucas manifestó que no quiere volver a dar notas para hablar de la denuncia contra Jey. "Yo no voy a hablar más. Ya dije lo que tenía que decir", enfatizó.

En LAM, Yanina Latorre reveló que se comunicó con el joven, quien le expresó que está pasando por días muy difíciles. "Está muy triste. Siente mucha culpa de hablar. 'Me siento con culpa. La misma culpa que sentía cuando era chico . Ahora me tengo que ir a trabajar y la vida continúa, ¿cómo hago?', me dijo", concluyó la angelita.

Jey Mammon.jpg

La tajante respuesta de Karina Mazzocco a Jey Mammon ante una presunta demanda del humorista

Hace unos días, la periodista y abogada Natalia Volosin entrevistó a Jey Mammon para Infobae. En ese reportaje, el humorista afirma que iniciará acciones legales a algunos comunicadores (entre los que están Ángel de Brito, Nazarena Vélez, Yanina Latorre, Flor de la V, Karina Mazzocco y Augusto Tartúfoli) tras la recursión que tuvo la denuncia de Lucas Benvenuto.

En LAM, Ángel de Brito reveló que ninguna de esas persona recibió citación alguna para presentarse en la Justicia. "Infobae publicó una noticia que es falsa, nadie fue citado. Hoy me encargué de hablar uno por uno", explicó en conductor.

Embed

En diálogo con el ciclo de las noches de América TV, Karina Mazzocco se pronunció en sintonía con los dichos de su colega. "Hasta ahora no llegó nada", advirtió la conductora de A la tarde y añadió: "Nosotros no inventamos el tema, no lo generamos, simplemente ocurrió en el vivo".

"Hablamos desde un punto de vista periodístico, de una denuncia existente. ¿Quiere que nos retractemos? Se va a tener que retractar la televisión entera porque fue tema en todos lados. Es un caso que nosotros no inventamos", insistió.

Al finalizar, Mazzocco remarcó que el humorista debería intentar enfocarse en al denuncia que existió y no en la cobertura que le dieron los medios al tema. "Yo no me siento aludida por los dichos de Jey. No dijo: 'le voy a mandar una carta a Karina Mazzocco'. Esperemos. Si deciden mandar una carta documento, una demanda, la recibiremos. Que todo haya detonado en nuestro programa de televisión es una cosa, pero yo no soy responsable de la relación que él tuvo con un chico de 16 años", concluyó.