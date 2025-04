Luis Ventura recibió amenazas de muerte de una organización criminal: su palabra

"Luis Ventura amenazado por una organización criminal. Varias amenazas. Lo contaron esta mañana nuestros colegas de Puro Show y Luis Ventura mandó a Pablo Layus este audio que vamos a escuchar", anunció el conductor uruguayo antes de compartir la palabra del presidente de Aptra.

"Que hable el abogado, no sé cuáles son los pasos (a seguir). Yo lo presenté en la Justicia y chau...", confió Ventura al tiempo que advirtió tajante frente a las cuatro amenazas que recibió: "Cuando me apunten que no le erren eh, que no me dejen respirando porque los voy a buscar".

Fue allí que Layus agregó que el famoso periodista le explicó que tras recibir los mensajes intimidatorios, habló con su abogado (Martín Francolino) quien le dijo lo que debía hacer y que lo está cumpliendo a rajatabla.

En tanto, sobre el posible motivo por el que podría estar recibiendo estas amenazas, el cordobés recordó que Ventura "estuvo en una posición encontrada con lo de Viviana", así como también remarcó que fue uno de los que leyó la denuncia en Secretos Verdaderos y luego estuvo en Infama donde se cruzó con el abogado de Viviana Canosa, Juan Manuel Dragani.

Por último, sobre qué tipo de amenazas está recibiendo Ventura, Lussich señaló que son "cuatro amenazas de muerte" las que recibió, mientras se solidarizó con su colega al recordar que él vivió algo similar el primer año que hizo Intrusos con Jorge Rial y la pasó horrible.

Luis Ventura enfrentó al abogado de Viviana Canosa en pleno vivo y se fue del estudio tras un tenso cruce

En medio del escándalo con la denuncia de Viviana Canosa, Luis Ventura y el abogado de la periodista, Juan Manuel Dragani, protagonizaron un tenso cruce este domingo en Infama (América TV).

Antes de que Karina Iavícoli le preguntara sobre la relación de Canosa con El Trece, Ventura se mostró furioso con el letrado. "Nunca podés decir nada vos, Dragani, empezá a hablar. Sos el abogado, tenés que defenderla", disparó el panelista.

"Hay secreto de sumario. Mañana Viviana va a ratificar la denuncia y va a dar el paso procesal que tiene que dar", le respondió Dragani.

Luego, el abogado acotó sobre su clienta: "Viviana tuvo una charla con Adrián Suar, no mucho más que eso te puedo decir. Una vez que se levante el secreto de sumario van a poder saber las pruebas que van a desarrollar la fiscalía".

En otra parte de la conversación telefónica, cuando Dragani afirmó que "es una irresponsabilidad romper el secreto de sumario", Ventura lanzó enojado: "Hubieran ido primero a Tribunales en lugar de tirar todo en televisión. Lo que pasa es que querían usufructuar la pantalla, qué significa, venden en televisión y ahora salen corriendo por la calle San Juan".

"Esperemos que se desarrolle la investigación y que la Justicia trabaje", siguió el letrado.

Por último, Ventura, antes de levantarse e irse del programa, sumó irritado: "Primero metieron la denuncia en el programa y subían la medición del rating después a las redes sociales".