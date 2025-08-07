Luis Ventura reveló un dato oculto de Contardi y recordó el ataque de Julieta Prandi del que fue testigo

"Me acuerdo patente que en la mitad del viaje le agarraron como ataques de pánico a Julieta Prandi y dos chicas la hicieron accostar en el pasillo del avión y la trataron como si conocieran qué le pasaba", comentó el panelista.

"En la initmidad de las colegas sabían cuál era el cuadro de situación, lo que quedaba del viaje no lo hizo sentada en una butaca sino acostada en el piso como un ataque de panico o de desborde", sintetizó Luis Ventura sobre esa dramática situación que fue testigo.

Luego, añadió sobre la vida de Claudio Contardi: "Está hoy en pareja con Cinthia Santillán, con quien acaba de tener una hijita. En algún momento, él la mandaba a la casa en la que vivía con Julieta para que cuidara a los hijos que tenía con la modelo y de paso, informara de los movimientos".

Según el periodista, el empresario mantenía una relación paralela con la que hoy es su esposa que a la par era 'utilizada' para controlarla. Al respecto, Luis Bremer explicó: "Justamente en su libro, ella (Prandi) define a Cinthia como su carcelera".

El fuerte recuerdo de Mariano Peluffo sobre la relación de Julieta Prandi y Claudio Contardi

Mariano Peluffo, conductor y amigo de Julieta Prandi, fue convocado este miércoles para dar testimonio en el juicio oral que investiga la denuncia por abuso sexual contra Claudio Contardi, ex marido de la modelo.

En diálogo con el programa Intrusos (América TV), Peluffo contó: “Hubo situaciones con los chicos, unos cruces muy difíciles y finalmente la Justicia hizo lugar a un pedido de Julieta y los chicos no tienen más contacto con el padre. Los chicos se expresaron y no quieren vincularse con el padre”.

En ese sentido, el animador reveló detalles que podrían evidenciar un patrón de control por parte de Contardi: “Esto lo cuento de primerísima porque me ha pasado a mí", explicó.

Y recorodó puntualmente: "Un día la pasé a buscar a su casa y veo que tiene un par de autos, me dijo ‘yo no manejo’, y le dije ‘tenés que aprender a manejar’, y ella ‘no, esta persona no quiere que yo aprenda a manejar porque le da temor la autopista, los chicos, entonces prefiere llevarme y traerme él o pedirme un auto’,eso es una manera de tenerte encerrada en tu casa”.