Luis Ventura reveló un fuerte episodio con Dalma Maradona: "¡Voy a poner los audios y los chats!"

“Dalma mintió cuando a mí me amenazaron de muerte, que me dijeron que iba a aparecer… Ella dijo que no tenía nada que ver y ella facilitó el teléfono. ¡No jodamos más!”, señaló Ventura en A la tarde.

“Bueno, de facilitar el teléfono a que te amenacen de muerte, Luis…”, le remarcó Karina Mazzocco. “Disculpame, discúlpame, se habló de la socia de Claudia Villafañe y me llamó Claudia para pedirme disculpas porque yo no hice la denuncia que tenía que haber hecho por amenaza de muerte”, le contestó Ventura.

Luis Ventura furioso con Dalma Maradona

“La amiga de Dalma y la hija de la socia de Claudia Villafañe. ¡Es una de las tantas mentiras que he escuchado! (…) Lo que digo es: no miren para otro lado, no se hagan las distraídas. ‘No, no, no. Yo soy la amiga de Gianinna’, esto y lo otro y Jimena Barón quedó como una tonta y Daniel Osvaldo está a punto de casarse con Gianinna”, añadió Ventura.

“¿No mienten la gente? ¡Mienten todo el tiempo! ¡No jodan porque voy a poner los audios y los chats! Lo que digo es que no involucren a un canal que pone 30 millones de mangos para hacer la fiesta, a una entidad que se rompe el alma. Hicieron la mejor fiesta del año, y lo único que buscan es ensuciar. Si era tanto problema que fuera Dieguito Fernando, no los invitaba y listo”, concluyó Luis Ventura, asegurando que a Dalma y Gianinna se las había invitado a la entrega de premios.