Qué dijo Dalma Maradona sobre el casamiento de Gianinna y Daniel Osvaldo

De esta manera, mientras Nancy Duré explicaba cómo surgió la versión haciendo referencia al mensaje de Elena Braccini, Maite Peñoñori se comunicó vía WhatsApp con Dalma Maradona para obtener su palabra, siendo la hermana de uno de los protagonistas del supuesto casamiento.

"No entiendo de dónde salió todo esto" le dijo Dalma Maradona a Maite Peñoñori cuando le preguntó por el casamiento de su hermana Gianinna Maradona con Daniel Osvaldo.

Pero grande fue la sorpresa de todos cuando la intrusa irrumpió en el debate disparando “Me sumo al ala del ‘no casamiento’ porque hablé con ella”, para contar que Dalma Maradona negó que su hermana se fuese a casar, al menos ese día. “Dalma está haciendo su programa de radio a esta hora y me dice ‘no entiendo de dónde salió todo esto. Sinceramente, no entiendo nada, yo estoy en la radio’”, concluyó la periodista.

Gianina Maradona le perdonó las infidelidades y le dio otra oportunidad a Daniel Osvaldo

A comienzos de este 2022, Gianina Maradona anunció en sus redes que se había separado de Daniel Osvaldo. "Al ser dos personas públicas hoy necesito sacarme la mochila de mierda que nos quieren hacer cargar porque ambos sabemos que no nos pertenece. El 24 elegimos distintos caminos, pero eso no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida. Se feliz hoy, mañana y siempre!", había expresado la hija de El Diez junto a una foto con su ex.

Al poco tiempo, se conoció que Gianina habría dedicado terminar su relación con Osvaldo porque descubrió infidelidades. Pero ahora, al parecer, los días pasaron, las aguas se calmaron, y la hija de Diego Maradona le perdonó las infidelidades y le dio una segunda oportunidad al ex jugador.

La foto que confirmó la reconciliación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.

Fue así que a comienzo del mes de marzo, Ángel de Brito subió una foto confirmando que Gianina Maradona y Daniel Osvaldo están nuevamente juntos. En la imagen, que el periodista colgó en su Twitter, se observa a Osvaldo apoyando su brazo en los hombros de su novia mientras caminan por un centro comercial. "Juntos de shopping. Osvaldo-Gianina", escribió el conductor de LAM en la descripción de la publicación.