Luisana Lopilato y Michael Bublé contaron cómo transitaron la enfermedad de Noah

"No fue un buen momento. Estaba hecha un lío. Estaba perdida. Mike era mi roca. Era tan fuerte. Me dijo: 'No importa lo que pase, vamos a salir adelante. Y tenemos que pensar en Eli'. Ese fue el día uno y durante los siguientes seis meses estuve muerta. Era un muerto viviente", contó Luisana Lopilato junto a su marido.

Él, en tanto, dijo que la mayoría de las parejas que pasan por un momento tan delicado "se rompen". "Creo que ambos podemos entenderlo", reflexionó Michael Bublé.

"Cuando los tratamientos de Noah terminaron, me hice fuerte y entonces Mike se asustó", reveló la actriz en la entrevista. Y él cerró remarcando que al verla tan fuerte a ella se derrumbó.

Explicó que cuando Luisana no estaba bien, él le puso un freno a su sentir para apoyarla, pero cuando pudo expresar sus emociones, se sintió "destrozado".

"Me derrumbé. Estaba destrozado... Y mi mujer, literalmente, me levantó y me devolvió a la vida. De alguna manera me llevó hasta un punto en el que no solo pude estar bien, sino que volví mejor de lo que había sido antes", sentenció el cantante.

Michael Bublé se quebró al aire al hablar de su hijo Noah

Michael Bublé se emocionó al aire al hablar de su hijo Noah Bublé, a quien le diagnosticaron cáncer de hígado cuando tenía apenas tres años en 2017.

Por suerte, ese gran susto en las vidas de Bublé y Luisana Lopilato quedó en el pasado pero no deja de movilizarlos por lo duro que fue ese momento.

El cantante canadiense estuvo como invitado al ciclo El Hormiguero de España y el conductor Pablo Motos le recordó aquel momento en que justo visitó el programa.

"La última vez que viniste al programa, tu hijo estaba malito y ahora han pasado las revisiones de los cinco años y está limpio", le señaló el animador.

En ese entonces, Michael Bublé se quebró al instante y dijo: “Gracias a todos por el cariño. Quiero darles las gracias por el apoyo y por sus oraciones. La gente no sabe cuánto significó para nosotros y en momentos tan duros”.

Además, destacó la importancia de su mujer Luisana Lopilato: "Mi esposa me sostiene ahora", remarcó.