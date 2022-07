Luli Fernández acusó a Nicole Neumann de bajarla de Los 8 escalones del millón

"Las tres fechas que me quedé sin trabajar fue porque vos pediste que no esté", dijo Luli muy segura mirando a cámara. Y explicó en detalle: "Desde antes de ser parte de este programa hice reemplazos de Nicole en Los 8 escalones, porque ella por contrato tiene viajes preestablecidos".

"Pero cuando yo empiezo a ser parte de Socios del Espectáculo lograr coordinar las grabaciones fue complicado por un tema de tiempos. Aparte, yo trabajo mucho como modelo, hago conducciones, y tengo la agenda siempre a tope. Entonces, una vez que confirmo fecha. Esas fechas son inamovibles", continuó.

"En el mes de junio yo tenía varias fechas confirmadas para ir a Los 8 escalones por la ausencia de Nicole. Pero el 14 de junio me comunican que Nicole iba a estar presente, por lo cual, iban a prescindir de mi labor. Entonces, yo les digo 'qué raro que se enteraron 3 días antes, porque yo dejé de hacer otros trabajos por esto'", aseguró Luli Fernández.

"Lo que a mí me llamó la atención es que el día 17 estuvo al aire Sole Solaro, no estuvo Nicole. Esa fecha la tenía yo. Después empecé a hacer memoria y días antes había hablado, en este programa, sobre descontento con ella por sus ausencias", señaló la panelista.

Y apuntó directamente contra Nicole Neumann: "Está claro que al ser parte de un programa de espectáculo cuento cosas que pueden incomodar. Pero meterse con el trabajo de un colega es un montón. Esto es seguramente porque soy cachorra, porque estoy dando los primeros pasos en este rubro".

"No tengo absolutamente nada personal con Nicole Neumann. No lo tengo con nadie del ambiente. Hago mi trabajo lo mejor que puedo y con seriedad", afirmó Luli.

Y cerró: "Te puedo asegurar, Nicole, que las cosas que digo las digo porque me las cuentan y las tengo chequeadas. Del mismo modo que ahora cuento que, efectivamente, las tres fechas que me quedé sin trabajar fue porque vos pediste que no esté".

La inesperada confesión amorosa de Nicole Neumann durante Los 8 escalones del millón

Cumplido ya el primer aniversario de su relación sentimental con Manu Urcera, Nicole Neumann se muestra cada día más enamorada del piloto y con ganas de darle un viso de mayor firmeza a la pareja. Así ya lo hizo saber en su reciente viaje a Italia junto a su media naranja y dos de sus hijas. Pero ahora volvió a hablar del tema en la tv.

Desde su banco de jurado de Los 8 escalones del millón (El Trece), Neumann reconoció entre risitas nerviosas que tiene ganas de casarse con Urcera, sin duda el hombre que la hizo volver a creer en el amor, tras el apurón de Guido Kaczka y Martín Liberman.

Lo cierto es que ante los dichos del conductor del ciclo de preguntas y respuestas afirmando al presentarla que en la primera edición comentó que se casaba, Nicole Neumann se atajó disparando “No dije que me casaba, dije que me incitaron a una fiesta de fin de año y yo dije que no estaba mal. Por qué no, por qué no”. "Pero vos dijiste que tenés ganas", la chicaneó Liberman, obteniendo por parte de la modelo un "¡Claro! Por qué no...".

Y cuando el periodista continuó avanzando sobre las declaraciones de Nicole con un llamado a Manu Urcera: “Manu, dónde andas, por ahí”, se metió Carmen Barbieri para incomodar un poquito más a la rubia al grito de "¡Ay se puso colorada! Se va a casar pronto". Así, Liberman insistió más aún: "Me parece que tenés ganas". "Sí, me gustaría... Pero en otro momento se verá", terminó confesando Nicole roja de vergüenza.