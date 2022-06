Mica Viciconte e Indiana Cubero afianzan su vínculo mientras Nicole Neumann está en Europa

"En el 98/99 viví un año en Paris trabajando acá como modelo! Fui hasta la cara de Galerias LaFayatte. Ayer tuve la oportunidad de ser guía turística en la ciudad que alguna vez, supo ser mi hogar y mostrarle a mis hijas y a Manu algunos de mis lugares favoritos!", recordó la modelo en una postal mirando a la Torre Eiffel de París.

Lo cierto es que Indiana Cubero quedó al cuidado de su papá Poroto Cubero y con Mica Viciconte, pareja del ex futbolista, se muestran muy compinches desde las redes sociales.

Ambas comparten cada vez más tiempo juntas y durante la tarde del martes, la mamá de Luca compartió una serie de videos en los que reveló que retomó el entrenamiento físico y que se sumó a la clase de tenis de la niña.

"Bueno, hoy retomamos. No tenía horario para mí sola asique me metí en la clase de Indi. Gracias Indi, no sé si me lo preguntaste pero vamos a estar juntas... Indi, te voy a comer en dos panes. Te voy a destrozar", se la escucha decir a la marplatense buena onda con una de las hijas de Cubero.

Viciconte volvió así al deporte acompañada de Indiana tras el parto de Luca, ocurrido en los primeros días de mayo.

El duro momento que vivió Nicole Neumann en Milán

Nicole Neumann contó dos situaciones que opacaron por unas horas la felicidad de su viaje a Europa. Por un lado, la aerolínea les perdió una valija y Nicole tuvo que perder una buena parte del día en hacer reclamos y llamadas varias.

También, mientras disfrutaba de un paseo con sus hijas, le robaron la billetera. "Todo parece color de rosas pero no... me robaron la billetera de la cartera y ni me di cuenta. Estábamos en una plaza y me di cuenta que no la tenía", dijo.

"Dato por si vienen, no hay robos con armas ni nada pero hay que tener las carreras bien cerradas porque tienen identificadas a dos mujeres que te las sacan sin que te des cuenta. Agarran la plata y las tarjetas y después te la tiran por alguna parte", comentó.

Si bien no se trata de algo grave ni mucho menos, lo cierto es que todo le generó horas de angustia a Nicole Neumann ya que tuvo que hacer varios llamados para cancelar las tarjetas y poner una denuncia para que el inconveniente no pase a mayores.