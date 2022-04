Macarena Paz mostró cómo sigue su hija, a la que le hicieron una traqueotomía

"Ya pasó un tiempo y te vemos crecer... Estás cada vez más fuerte, más hermosa y más valiente como te dice mamá. Mi pequeña guerrera con grandes aspiraciones como dice un libro que nos regalaron", contó Maca junto a fotos de la bebita.

beba.jpg Abril, la hija de Macarena Paz

"Y yo cada vez que entro te veo, sigo mirando el monitor pero ahora te veo primero a vos y a tus manitos buscando upa o algún juguete...".

"Y llego y te hago upa, ya sin miedo a hacerlo. Y de vez en cuando te saco un ratito el cable del saturometro para andar más libres por neo, ya sé reconocerte cuando estás bien y cuando no", sumó.

"La traqueostomía te hizo bien, estoy tranquila, tomamos una buena decisión. Te mejoró la calidad de vida, estás más tranquila, más cómoda, descansás mejor, se te ve más radiante y grande. Esos pequeños pasos nos hacen muy felices", indicó.

paz.jpg

Macarena Paz admitió por qué no cuenta qué síndrome padece su hija

Macarena Paz y su pareja Rodrigo Pérez se convirtieron en padres de Abril el 16 de febrero. La niña nació con un síndrome genético poco conocido y desde entonces se encuentra en la unidad de neonatología.

La actriz fue contando la particular situación que atraviesa desde las redes sociales y en los últimos días admitió por qué no quiere decir el síndrome en particular que padece la beba.

“Abril tiene un síndrome genético (no digo cuál es porque aún no quiero recibir información extra oficial de alguien que googlee). Es un síndrome que no se podría haber visto en el embarazo. Y trae consigo varias patologías asociadas. Una de ellas es la dificultad de tragar y deglutir. Eso le genera dificultad para respirar”, explicó Macarena Paz desde sus historias de Instagram.

Y sobre la salud de su hija, explicó: “Ella ahora está mejorando de a poco. Seguimos trabajando en sus objetivos y vamos paso a paso con cada cosa que hay que hacer. Nos queda mucho por delante”.

“Solo mandarte fuerza, luz y mucho amor para que pronto puedan estar los tres en su casa”, se leyó en otro de los comentarios que que agradeció con una foto de su hija en la cunita. “¡Muchos mensajes de estos! Gracias infinitas por el amor”, destacó la actriz.

Y señaló que aún no saben cuándo tendrá el alta médica: “Por ahora no sabemos cuándo estaremos de alta. Quedan varios pasos por dar”.