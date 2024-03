Maite Peñoñori habló sobre el proceso de adaptación a su nueva vida en Miami: "De a poco"

"¿Sentís un poco de desarraigo?¿Cómo es vivir afuera?", le consultó una seguidora. Sin embargo, ella aseguró que no dado que solo habían pasado pocos días.

Luego, otro usuario preguntó como se estaban sintiendo y la ex angelita comentó: "Ya nos estamos adaptando. Lunes ya empezamos con tramites y reuniones. De a poco obvio. Pero no queríamos quedarnos en el mood playa sino activar rápido".

Finalmente le pidieron un consejo para aquellos que estaban en su misma situación y sorprendió con su respuesta. "No me siento en condiciones de dar un consejo pero lo de que no vayan a despedirnos a Ezeiza fue un acierto. Ya la situación aeropuerto es estresante, encima llorar ahí. Te subís angustiado al avión", confesó.

Fue hacia fines de enero cuando Maite Peñoñori anunciaba en LAM (América TV) su decisión de animarse a cumplir unos de sus sueños: ir a probar suerte a Estados Unidos junto a su marido, el periodista Martin Pietruszka.

Es así que tras una serie de largos trámites a lo largo de todo el 2023, a comienzos de este año todo estuvo listo para viajar en Miami, motivo por el cual debió despedirse del programa de Ángel de Brito, si bien seguirá trabajando a distancia para sus otros trabajos en Radio Rivadavia en el diario La Nación.

Lo cierto es que desde el fin de semana la locutora y su marido aterrizaron en las tierras del tío Sam y lo primero que hicieron fue recorrer la zona y visitar una feria de comidas muy cerca de la playa.

Claro que también se dispusieron a hacer una larga caminata de 7 kilómetros, a modo de hacer algo de entrenamiento físico, según ella misma lo hizo saber a través de una postal de su smart watch junto a una sincera reflexión: "Mañana nos va a doler todo".

Y así como también ya hicieron las primeras compras, la ex angelita reveló que allá también hay que caminar para buscar buenos precios. "Fuimos al Aldi, mucho más barato que el Walmart incluso, y Martín Pietru está como cajero", contó a modo de broma.

En tanto, sobre el primer traspié en estas primeras horas viviendo en Estados Unidos, Peñoñori reveló a través de un video desde sus Instagram Stories que intentaron devolver un colchón inflable que habían comprado hasta que llegase el de material que habían encargado, pero no se los aceptaron.