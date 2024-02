Ángel de Brito anunció la fuerte renuncia de una panelista: "No voy a soportar más violencia"

Y reveló la razón: "Obviamente, uno de los motivos fue por Diego Brancatelli. Se le hacía duro convivir, así me dijo, con un maltratador. Esto lo ha dicho en varias notas y lo ha dicho al aire también, en cámara y afuera".

El conflicto entre Brey y Brancatelli comenzó cuando Rial tuvo el infarto en Colombia y el panelista lo reemplazó en la conducción. "Mariana lo dijo acá en una nota: 'Con Brancatelli mientras éramos los dos panelistas y estaba Jorge el juego era lógico de panelistas. Pero cuando él está en el rol de conductor me menosprecia todo el tiempo, me ningunea, me maltrata'. Y fuera del aire seguía el tema", detalló Ángel.

"Entonces Brey se pudrió, habló con las autoridades del canal, el canal la quiso retener, quiere que siga en el canal, trabaja bien. Se va a Duro de Domar y estará tres veces por semana", anunció el conductor.

El chape apasionado de Mariana Brey y Nancy Duré para cerrar el año

Este viernes, Socios del espectáculo cerraron el año con un momento televisivo muy romántico. Para culminar un gran 2023, Mariana Brey y Nancy Pazos se dieron un beso apasionado ante cámara.

En el ciclo de El Trece repasaron algunos de los mejores besos en la TV. Después del compilado, Brey lanzó al aire: "¡Estoy para el beso!". "¡Cuidado eh! ¿Se viene un beso de Nancy y Mariana para terminar el año?", acotó Rodrigo Lussich.

"Yo no tengo problema", exclamó Nancy. "Yo tampoco tengo problema. Me he chapado a Mónica Farro, en BdV", respondió Brey, que empezó a acercarse poco a poco a su compañera, algo sonrojada por la situación.

Finalmente, Rodrigo Lussich dio la señal. "¡Acción!", dijo el conductor, las panelistas se besaron sin tapujos y sellaron esa escena con un fuerte abrazo.