Majo Martino estalló contra Carmen Barbieri y le hizo un firme pedido: "No tengo más ganas de..."

“¿Puedo pedir algo? No me hablen más de Locho, no tengo más ganas de escuchar nada de Locho. No me pongo mal, pero simplemente es una historia que ya se terminó y ya está", soltó la panelista cuando la conductora, Carmen Barbieri, comenzó a contar algo sobre él.

En eso, su compañera Estefi Berardi decidió intervenir y dirigiéndose a Carmen deslizó: “Te lo pidió en off y vos se lo decís…". De todas formas, la conductora hizo oídos sordos y siguió: “Ayer estaba haciendo los escalones, lo voy a decir igual yo. Pasó Locho, y yo lo vi delgado, lindo. Todo depilado estaba y bronceado. Le digo: '¿por qué estás tan delgado'. Me hizo una mueca y ahí yo dije, me lo dirá por Majo...”.

Rápidamente, a Majo se le trasformó la cara y Carmen continuó contando que Locho va a estar haciendo streaming en Mar de Plata y que organizó juntarse con Fede Bal para armar una fiesta juntos.

Lucas Benvenuto disparó contra Carmen Barbieri que le dio su apoyo al aire a Jey Mammón

Este viernes en Mañanísima, Carmen Barbieri le brindó su apoyo a Jey Mammon, que hace unos días regresó al teatro en Villa Carlos Paz, donde debutó con su unipersonal, Enseguida Vuelvo, con producción de Gustavo Sofovich.

Lucas Bertero mencionó que Lucas Benvenuto, el joven que denunció públicamente al cómico por abusos sexual, se volcó a las redes para repudiar el estreno de la obra del ex conductor de La Peña de Morfi.

"Lucas siente que, al haber pasado lo que pasó, con una persona del medio, cada vez que esa persona está en el candelero, él siente que revive muchas cosas", advirtió el panelista.

Enseguida, Carmen lo cruzó y exclamó: "El debut de Jey Mammon... un éxito. La gente está con él, lo aplaude de pie y va a verlo, se llena del teatro". Además, la conductora le preguntó a Ricardo Canaletti por su causa de Benvenuto contra Jey: "¿Qué dijo la Justicia?".

"La Justicia dijo que esto está prescribió. Es un tema histórico, no jurídico", acotó el experto en policiales. "Es el diario de ayer... ya está. La Justicia habló", retrucó la figura de El Trece.

En sus historias en Instagram, Benvenuto apuntó contra Carmen: "Estaría muy bueno decirles a estas señoras que el tiempo no pasa para las personas que sufrieron un abuso. No está bien poner al abusador en el lugar de víctima y aplaudirlo como lo están haciendo".

El joven también disparó contra Canaletti. "El señor que estaba hablado fue una de las primeras personas en hacerme una entrevista, en el año 2021. Se jactó y decía que la prescripción no pasaba nunca para la víctima", sostuvo.

"No está bueno lo que estas personas dijeron. Son comunicadores que se están pasando de la raya y me están faltando el respeto, a mí y a todas las personas que pasamos por esto", agregó Benvenuto.

Al finalizar, el joven alentó a quienes hayan pasado por lo mismo que él a denunciar. "El mundo no está perdido. Tengamos en cuenta que son personas superficiales. No los escuches hablar. Si tenés que denunciar, ¡hacelo!", concluyó.