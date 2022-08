Majo Martino tras la romántica declaración de amor de Locho Loccisano: "Hasta hablamos de..."

"A mí me gustaría casarme con ella. Pero no se lo voy a decir ahora. Yo te conozco la cara, Marcelo", expresó Loccisano.

Embed

En charla exclusiva con PrimiciasYa, Majo Martino habló de esta romántica declaración de amor pública de su novio Locho Loccisano y reconoció que es un tema que lo charlan, incluso hasta la idea de formar una familia.

"No me sorprendió. Siempre hablamos de cosas, como que somos muy intensos los dos. No hablamos del casamiento en sí pero sí nos gustaría en general en la vida como personas", precisó la periodista.

image.png

"La posibilidad de la boda es siempre y cuando sigamos conociéndonos y eligiéndonos y tener un tiempo de conocernos bien. Pero sí, lo hemos charlado", agregó.

Y comentó: "Es más, hasta hablamos de los nombres de los hijos pero como un sueño que tenemos en particular cada uno y al estar enamorados también en conjunto".

Consultada sobre si se pusieron de acuerdo en los nombres que les gustan para el bebé a futuro, Majo explicó: "Todavía hay que ponerse de acuerdo, pero lo hacemos más como un juego".

Fotos: Ramiro Souto-La Flia.

majo martino locho 3.jpg

image.png

La pregunta al hueso de Pampita a Majo Martino y Locho Loccisano

"¿Miren con quién me encontré?", se la escucha decir a Pampita desde sus historias virtuales, rememorando sus inicios como notera de El Rayo, y mostrando a Locho Loccisano junto a Majo Martino desde un evento que convocó a muchos famosos en un shopping el sábado por la mañana.

Y mientras la parejita del momento aseguró que fueron ellos los que encontraron a la mamá de Anita, Pampita no perdió el tiempo y disparó: "¿En serio están de novios?".

Claro que la pregunta generó risas nerviosas por parte de los ex participantes del reality, al tiempo que asintieron con la cabeza. Pero Pampita fue por más y les pidió si se podían dar un beso.

Pedido que fue aceptado, y piquito mediante, la modelo y empresaria aseguró: "¡Locho ganaste mucho en el hotel!", al tiempo que ajo Martino intervino disparando: "¡Yo también gané!".

En ese momento Loccisano le confesó a Pampita, 100% sincero, "No lo podíamos blanquear y lo estamos blanqueando para vos". Así fue que Carolina Ardohain, rápida de reflejos, no dudó en arremeter preguntando si "¿Es verdad que se van a casar?".

Pero mientras Locho comentó serio "Todavía no", Majo reaccionó poniéndole un freno. "¡Pará... tan rápido!" se atajó, pero Pampita -con experiencia en el tema- le retrucó "Te podés casar en dos meses".