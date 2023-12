Majo Martino quebró en llanto al revelar la dura enfermedad que enfrentó: "Estaba muy asustada"

"Estaba tranquila en mi casa hablando por teléfono y me paso la mano por la mama sin querer, y me siento una bolita chiquitita. Ya yo me había hecho una mamografía y no me salió nada raro. Llamo a mi ginecóloga al día siguiente, me fui a hacer una ecografía y dijeron 'no es nada para alarmarse, pero yo te diría que hagamos una biopsia'", inició emocionada Majo Martino.

Y continuó con valentía: "Fui a hacerme la biopsia, yo estaba preparándome para la obra en Carlos Paz, era un momento tan lindo... Me hice la biopsia y tardaba un mes el resultado. 31 de diciembre, estábamos en Córdoba, en Carlos Paz, recibo por mail el diagnóstico y era cáncer de mama".

"No sabés el miedo que yo tenía, en plena temporada... Imaginate, Año Nuevo, estaba con la familia de Locho y mi familia en Carlos Paz. Hablé con la ginecóloga y el cirujano, todo fue rápido, me dicen te operás el 17 de enero. Yo en ese momento no quería contar nada, estaba muy angustiada, muy triste, muy asustada", agregó envuelta en llanto Majo Martino.

Y comentó: "Me operé, a los 10 días volví y seguí con la obra de teatro. Fue un verano que fue una película de terror. Me dijeron que había que hacer tratamientos preventivos. En marzo llegaba de Córdoba y arrancaba el tratamiento, me hice quimio y rayos. Perdí pelo".

Además, indicó que justo se dio en el momento en que se conocía en los medios de la denuncia de Flor Moyano y a su hermano Juan Martino: "Fue terrible y aparte sucedía en el medio de lo que había pasado con mi hermano, por eso yo no quería ir a ningún programa de tele. Pero no por lo de mi hermano, sino porque se me estaba cayendo el pelo y para la tele es muy importante el tema de la imagen. Yo le puse onda, seguía yendo al gimnasio", explicó la morocha.

Y sobre el tratamiento que realizó, Majo Martino llamó a realizarse chequeos médicos y explicó: "Arranqué en marzo, fueron 6 sesiones de quimioterapia cada 21 días. La llevé, tuve algunas incomodidades. Terminé en junio. El cáncer se había ido con la operación, pero el tratamiento posterior era preventivo".

Majo Martino reveló que recibió un sorpresivo mensaje de la mamá de Locho Loccisano: su reacción

Luego de que Locho Loccisano hiciese su debut en la pista del Bailando 2023, América Tv, acompañando a Milett Figueroa en la salsa de tres, Majo Martino habló públicamente de su ex novio.

Desde la mesa de trabajo de Mañanísima, El Trece, donde integra el equipo que secunda a Carmen Barbieri, la morocha reveló que su ex suegra la contactó en las últimas horas.

“Ayer Locho bailó en el Bailando 2023″ deslizó como quien no quiere la cosa la conductora del magazine, a lo que Majo atinó a responder "Bailó muy bien", con una sonrisa visiblemente nerviosa dibujada en su rostro. Al tiempo que explicó que su ex pareja "Fue invitado en la salsa de tres con el equipo de Milett, la novia de Marcelo Tinelli".

Fue allí cuando su compañero Diego Ramos intervino comentando: “Me llamó la atención que ella lo vio, yo si estoy recién separado no quiero saber nada”. Pero lejos de cerrar el tema, Martino explicó que lo vio debido que le "escribió la madre" para avisarle, refiriéndose a la sexóloga Mónica Meroni.

“¿Y vos qué le dijiste?”, consultó más sorprendido aún el actor Diego Ramos obteniendo como respuesta un incómodo: “¿Y qué querés que le diga?”, así como aseguró que de ninguna manera le escribió tras verlo en la pantalla: "Con tanto ceros, ni loca", disparó tras la pregunta de sus compañeros.