Los estremecedores audios que Majo Martino encontró de Silvina Luna: "Se me puso la piel de gallina"

Martino resaltó que la energía de Silvina continúa circulando entre quienes la amaron. "Con los amigos de Silvina nos seguimos hablando. Estamos todos unidos, con el hermano de Ezequiel a la cabeza. Eso es por lo excelente persona que era ella", agregó.

Por último, la panelista relató una historia impactante. "Hace unas semanas, antes de empezar este programa, una amiga que teníamos en común, me escribe Analía y me dice: 'acabo de soñar con la Gordi, con Silvina, y me decía que te llamara'. Yo le respondí: 'estoy bien, pero me acabo de separar'. Me acaba de separar de mi ex. Se me pone la piel de gallina", cerró.

silvina luna .jpg

El proyecto que el hermano de Silvina Luna quiere hacer realidad para honrar su memoria

El hermano de Silvina Luna está en medio de un duelo eterno. Aunque los restos de la modelo y actriz descansan en el Panteón Actores del Cementerio de la Chacarita, el joven aún debe lidiar con la burocracia de los tribunales para lograr encontrar Justicia.

En medio de tanto sufrimiento, Ezequiel está enfocado en un proyecto, con el que buscará honrar la memoria de su hermana. El abogado Fernando Burlando dio algunos detalles de esa iniciativa.

"Está entusiasmado con proyectos que tienen que ver con Silvina. Cada vez que habla de eso, deja a un lado la angustia y piensa en proyectos que quería ella, relacionado con lo espiritual, con formalizar una historia de Silvina en un relato fílmico o serie”, comentó el letrado.

Burlando indicó que Ezequiel está "con muchas reuniones" con referentes de la industria audiovisual, que estarían interesados en realizar un serie basada en la vida y los últimos años de padecimiento de la modelo y actriz.

“Me llaman primero a mí, yo se lo traslado a él todas las inquietudes, y está encarando eso con mucho entusiasmo, que es lo que hacía Silvina antes de morir. Ella buscaba causas y datos de lo que había pasado”, sentenció.