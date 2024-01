Majo Martino reveló el motivo por el que evita cruzarse con Locho Loccisano tras separarse

"Te amo, me encantaría que me aceptes la salida", le dijo el cocinero a su compañera de programa. Y Majo le dejó en claro: "Yo no te amo Santi. Me encantaría un novio chef pero que no sea picaflor. Que pique la cebolla pero que no pique las flores".

Ahí, apareció Diego Ramos y dijo: “Hoy Santiago está invitado a un evento al que no saben quién más va…”. Y Estefi Berardi lanzó: “¿Locho?”.

Embed

“Él dijo que me quería pegar un bife y yo dije que si quería le enseñe a hacer un bife”, añadió Del Azar sobre las declaraciones de Locho. Y ahí Majo comentó: “¡Ni se les ocurra!”.

Y la panelista explicó por qué optó por no ir a dicho evento: “De hecho iba a ir yo al evento y decidí no ir. Santi me dice que quería invitarme al evento, cuando le digo que ya estoy invitada, y me dice: ah no, cierto que va tu ex. Ahí me bajé".

"No es por nada, pero no me quiero desestabilizar", fundamentó Majo Martino sobre la razón que la llevó a no ir a ese evento donde estaría su ex.

Y Berardi cerró: “En el camarín, hace un rato, él (Santiago del Azar) dijo que está soltero y que está tan bien que no quiere saber nada con nadie. Pero después viene y te tira onda acá”.

majo martino.jpg

La palabra de Majo Martino sobre su relación con Santiago del Azar: "Él me tira onda"

Majo Martino y Santiago del Azar, compañeros de equipo en Mañanísima, El Trece, se mostraron muy juntos en las redes sociales y generaron sospechas acerca de una relación amorosa.

A raíz de las fuertes especulaciones, PrimiciasYa se contactó con la protagonista de esta historia y la misma negó estar involucrada sentimentalmente con el chef.

"Desmiento absolutamente, solo somos compañeros de trabajo", declaró la panelista. Sin embargo, no todo terminó ahí, ya que minutos después hizo una inesperada confesión y reveló la verdad detrás de este rumor.

Sin filtro, Majo mandó al frente a Santi del Azar y deslizó: "Lo de Santi nada que ver, él me tira onda pero no pasa nada".De esta forma, dejó en claro que la historia de amor es real, pero sólo de una de las partes.

Por otro lado, siguiendo en la línea de su presente sentimental, la periodista se refirió a su reciente separación de Locho Loccisano y tras haber vivido días difíciles ,expresó: "Gracias a Dios estoy bien".