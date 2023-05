Mar Tarrés le pidió perdón a Pampita tras el escándalo y lanzó una dura advertencia a los medios

Pampita se negó a colaborar con la causa y ahí Tarrés hizo pública la charla que habían tenido vía mensaje privado, lo que molestó mucho a la modelo y conductora.

Embed

Lo cierto es que este viernes, Mar Tarrés grabó un video junto a una perrita para pedirle disculpas a Pampita por su accionar y aclaró que sólo dará notas para "generar conciencia animal y pedir colaboración para el hospital" y "no para seguir alimentando segundos de rating siempre que se hable de Pampita".

"Estamos acá con Perlita para pedirle perdón a Pampita porque si se hizo algo público también hay que hay que hacerlas públicas las disculpas", indicó la influencer.

Y remarcó: "Le pido mil disculpas porque me exalté en un momento donde me dio bronca la falta de compromiso de la gente con los animales".

"Pero no quiero que entiendan que tengo que obligar a la gente a firmar por un hospital público veterinario, sí me gustaría que todos lo hicieran y dejemos de mirar al costado", cerró Mar.

mar tarres 1.jpg

El fuerte cruce de Mar Tarrés y Pampita en las redes

"Es que yo te entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los a gatos, los perros y los caballos es de todos. Porque la vida de ellos dependen de nosotros, no sobreviven sin nuestros cuidados y la pasan muy mal en la calle", describió Mar Tarrés en su posteo de Instagram junto a la captura de la charla con Pampita por mensaje directo con su negativa ante el pedido que le hizo.

"Hoy no solo Pampita me dijo que no, y le agradezco que se tomó el trabajo de contestar y entiendo que quizás no está de acuerdo o tiene contratos laborales que se lo impiden, ¿pero qué contrato puede ser más fuerte que verlos sufrir? ¡Es que no me entra en la cabeza la falta de empatía! Porque si yo vería un niño en la calle sufriendo, no dudaría en ayudarlo. ¡Somos la peor especie!", siguió la influencer.

mar tarres contra pampita.jfif

Enojadísima, Pampita decidió contestarle y fue muy dura: "¡Sos una busca fama! ¡Si no, no se entiende! ¡Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota! ¡Que seguro te sale bien! Qué pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí. Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien! Yo me llevo una sorpresa".

"Ah y cuando andabas con Pico llevaban el perrito a todos lados por canjes. Claro como esta firma no te daba plata no podías ayudar!", retrucó la modelo plus size.