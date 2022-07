Marcela Feudale contó entre lágrimas los actos solidarios que hacía su padre y se enteró tras su muerte

"Hay cosas en la vida que no se superan. Yo era íntima amiga de mi papá y lo extraño. Extraño charlar, caminar por la playa. Eso no se puede. Y no va a pasar. Extraño eso. La fe que me tenía", indicó Marcela Feudale conmovida.

El costado solidario del papá de Marcela Feudale con sus alumnos de colegio

Marcela Feudale contó además que los alumnos del colegio secundario donde daban clases su padre le escribieron a ella contándole lo que hacía él por ellos, dato que ella no estaba enterada.

Y agregó sobre la bondad de su padre con sus alumnos de colegio: "Él tenía solidaridad con el mundo. Hoy sus alumnos me siguen llamando para decirme cómo los acompañaba en sus dolores, en sus tristezas. Esta es la foto de mi viejo, de mi vida con él. Cuando te vea, me voy a poner contenta".

"Yo con él tuve una amistad muy grande. Es el día de hoy que hay gente que me sigue hablando de él, habiendo sido un profesor de química… Una chica me escribió hace poco y me dije ‘era el único profesor que se acercaba para saber si teníamos un plato de comida’", cerró entre lágrimas.