Marcela Feudale mostró las fotos de sus vacaciones extremas en el sur junto a su mamá de 87 años

FEudale patagonia 1.jpg

De esta manera, en algunas de la publicaciones pueden apreciarse las increíbles vistas y la gastronomía de El Chaltén y El Calafate; así como también hermosas postales de El Glaciar Perito Moreno o Punta Walichu.

“¡Qué aventura tan increíble junto a Mami en El Chaltén! Con sus 87 años, se animó a subir al Mirador de los Cóndores, disfrutó de un delicioso locro y con sus crampones y bastón a cuestas llegó hasta el Chorrillo del Salto. ¡Una verdadera inspiración de valentía y determinación!", escribió Feudale en una de las publicaciones.

Feudale patagonia 2.jpg

Tal como cuentan quienes tienen la posibilidad de conocer El Glaciar, Marcela Feudale compartió su emoción ante semejante belleza natural: “Me dejó sin palabras, su belleza imponente me hizo llorar de emoción. ¡Una experiencia inolvidable que todos deberían vivir!”.

Marcela Fuedale posteo IG Glacier Perito Moreno.jpg

En tanto, desde otra de las publicaciones, la locutora reveló con junto a su mamá conocieron Punta Walichu. “Es un maravilloso lugar, tierra de Tehuelches, que descubrió el Perito Moreno en Calafate, Santa Cruz. Cavernas con arte rupestre donde de paso podés almorzar o cenar frente al Lago Argentino en una inolvidable jornada”, confió maravillada ya en el tramo final de unas vacaciones que sin duda serán inolvidables.

El tenso encuentro de Marcela Feudale con Luis Majul en el cumple de Yanina Latorre: "Me pareció desubicado"

En marzo pasado la popular locutora Marcela Feudale se sinceró sobre el tenso e incómodo momento que vivió el fin de semana con Luis Majul, al encontrárselo en el cumpleaños de su compañera de LAM, Yanina Latorre, y deslizó firme: "Me pareció desubicado".

Durante el aire del programa de América TV mostraron imágenes del segundo festejo de la angelita y cuando su conductor Ángel de Brito le consultó a Feudale por su incómodo encuentro con Majul, la también licenciada en Historia recordó que están enemistados por un hecho puntual ocurrido varios años atrás.

Marcela Feudale y Luis Majul.jpg

"Hace unos años me invitó a La Cornisa cuando yo trabajaba en Infama, y Marcelo Tinelli recién se había asociado con Cristóbal López. Entonces Majul me sentó en el programa y al aire me dijo: 'Y vos cuando lo ves a Cristóbal López en los pasillos, ¿no le decís nada?'. La pasé muy mal en ese programa, no había lugar a esa pregunta porque yo era una empleada", recordó.

Al tiempo que sobre el reciente encuentro con el periodista en la fiesta de Yanina, la locutora relató: "Cuando no encontramos, primero pareció como que no me había reconocido y después me hizo un chiste al estilo Yanina... me dijo: 'La más copada de todas las kirchneristas'".

"No me pareció que fuera agradable. Yo lo miré y le dije que estaba muy convencida de que era peronista y lo voy a ser toda la vida, y él me dijo: 'Yo acá no vine a hablar de política'. Me pareció desubicado. Me di vuelta con cara de pocos amigos", cerró tajante Marcela Feudale.