Marcela Tauro atendió con los botines de punta a Lourdes Sánchez

"Lourdes dijo que tenías cierta cizaña con el Chato y con Hoppe, por la información que habías dado", le preguntó el notero a Tauro y ella tomó el guante: "Cizaña es cuando hablás mucho, yo hace como dos meses que no hablo. Del marido de ella no sé qué dije. De Hoppe dije una información sobre Tinelli".

"Hace 40 años que estoy trabajando y me siguen contratando mucho. Por decir pavadas, duro. Ella va de invitada a los programas, no queda fija. Estuvo en LAM, pero ¿cuánto duró?", dijo Marcela.

"Con Laurita Fernández había mucha pica. Lourdes ponía el grito en el cielo cuando Laurita conducía un programa. Eso es lo que se comentaba. No sé si es verdad", dijo la legendaria panelista de Intrusos, América, recordando esa internad.

Lourdes Sánchez relató el peor momento de su vida en el que casi se muere

Lourdes Sánchez recordó aquel día de 2019 en el que casi se muere por un grave problema de salud. La mujer del Chato Prada, el legendario productor de Marcelo Tinelli, estuvo internada y debió ser operada por una infección que afectó algunos de sus órganos.

"Me asusté mucho. Todo lo que tomaba me hacía sentir mal, ya estaba consciente y me preguntaba si iba a estar bien. Entré (al quirófano) pensando que iba a ser una cosa y cuando me despierto me dicen que casi me muero", recordó.

Entonces, en esa operación debieron hacer algo extremo; "Me tuvieron que extirpar las trompas de falopio y el apéndice". Con esto acortaron sus posibilidades de volver a ser madre, algo que ella anhelaba.

Sobre ese terrible momento contó; "Es la típica de cuando escuchás 'estuve cerca de la muerte y empecé a ver la vida de otra manera'. Todavía recuerdo esa primera vez que salí del sanatorio que me pegó el sol y agradecí, que te toque el sol en la cara, mirar al cielo, las nubes... Lo cuento y me da piel de gallina", dijo Lourdes.

"Estar caminando en la calle, una cosa totalmente común y que lo hacemos todos los días, lo valores de otra manera, sin dudas. Estuve como diez días, fueron bastantes porque, encima, después de la operación me sentía muy mal", terminó la bailarina.