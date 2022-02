"El lunes vine a trabajar y me sentí mal, ya no me pude levantar hasta el otro día y me fui a hisopar, di positivo. Lo que me generó es cansancio, dormí todo el tiempo", expresó Marcela Tauro. "No tuve grandes dolores, sí cansancio de cuerpo", agregó la panelista.

marcela tauro.jpg

El resultado del hisopado

Apenas comenzó con los síntomas, Marcela Tauro mostró desde su cuenta de Instagram el resultado positivo de su hisopado. La periodista compartió el resultado del hisopado en su perfil en dicha red social, donde figura que el resultado fue "detectable".