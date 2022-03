Marcela Tauro se sinceró sobre su pelea con Jorge Rial: "No me esperaba ese golpe..."

"No, a mí no me sorprendió. Quizá porque los conozco. Hay cosas que te sorprenden y otras que no. Lo conozco un poco, no tanto, pero por cómo estaba él no me sorprendió que esté separado", dijo Marcela Tauro.

Y amplió: "Como estaba estos últimos días donde tuiteaba, ahí sentí que algo le pasaba, llegué a creer que estaba separado. Me da pena porque me gustaba la pareja. Me parece que es muy buena mina y él también. Creo que ella le hacía bien y él también".

Maite Peñoñori, una de sus compañeras, le preguntó a Marcela Tauro sobre el tweet que puso el conductor tras 18 años de trabajo compartido.

"Yo ya lo contesté, no estoy enojada con él, estuve muchos años trabajando con él, sinceramente le tengo un cariño, me dolió, sí, porque yo le tenía un cariño, no esperaba ese golpe bajo, pero después entendí que estaba pasando un mal momento. Los rumores me llegaban, a todos nos decían dónde estaba viviendo. Después llegaban cosas que no quiere decir que sean. Si vas a tomar un café dos veces o tres con una compañera, te inventan algún romance, no pensé que estaba con alguien", sentenció.

Embed

El tuit de Jorge Rial a Marcela Tauro

Después de la pelea de Jorge Rial y la Negra Vernaci, el conductor puso este tuit contra Marcela Tauro:

"No me molesta la mala información. Lo que me molesta es que la diga alguien con graves problemas de dicción y una pelea perdida con la lengua española. Después, todo bien", sentenció, muy filoso.

La respuesta de Marcela Tauro a Jorge Rial

En las últimas horas se desató una fuerte pelea vía redes sociales. Por un lado, Marcela Tauro. Por el otro, Jorge Rial. Ambos ex compañeros de muchos años en el programa Intrusos, América.

La panelista de Intrusos le respondió durísimo a su colega, quien cuestionó su forma de hablar tras contar en televisión de la pelea en los pasillos de la radio del conductor con Elizabeth Vernaci.

"Siempre discriminando a las mujeres del medio, tu manera de defenderte. Prefiero tener problemas de dicción y no los tuyos, JR", lanzó fuerte Marcela Tauro en sus historias de Instagram.

Y agregó en otro mensaje: "Deseo que tengas más amor aún del que tengo yo. Pero me tenés bloqueada. Soy feliz! Y trabajo con gente que me hace feliz".

"Tengo una familia hermosa, un hijo que me adora y un hombre que me ama. Te agradezco los 18 años que hiciste solidaridad conmigo al darme trabajo @jrial", finalizó certera la periodista.