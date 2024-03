Marcela Tauro dio detalles de la terrible charla que escuchó en un baño sobre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Marcela Tauro sobre Rodrigo de Paul y Tini - captura Intrusos.jpg

“Yo no quiero dar nombres porque no corresponde. Yo de fútbol no sé y en ese momento a De Paul no lo conocía, pero en ese momento escuché una conversación, y decían ‘es un hijo de puta...’. Era alguien que estaba muy relacionado a él”, comenzó relatando la histórica periodista de espectáculos.

Al tiempo que advirtió que dentro del ambiente deportivo sabían del romance secreto que Rodrigo tendría por entonces con Tini, todavía en pareja con Camila, al confiar que “El grupo de la Selección lo sabía todo. Lo sabían las mujeres. Todos”.

Por último, Tauro concluyó tajante señalando que cuando “Camila iba a parir, él estaba con Tini… Todo eso lo escuché en un baño”.

El hermano de Tini Stoessel habló como nunca de su relación con Rodrigo de Paul: "Momentos difíciles"

Recientemente se conoció el primer adelanto de la biopic sobre Rodrigo de Paul que tiene nada menos que al hermano de la ex novia de futbolista, la famosa cantante Tini Stoessel, como productor. En ese contexto, Francisco se refirió a su ex cuñado y la relación que mantienen al día de hoy.

“Yo lo conocí por la flaca. Primero era una relación más política que de amistad”, comenzó contando Fran Stoessel en una entrevista conjunta para Rumis.

Tras ello, detalló en el programa de streaming de La Casa: “Lo conocí a Rodri como cuñado. Y, bueno, nosotros como familia hemos pasado un montón de momentos difíciles estos últimos dos años”, claramente en referencia a la salud de su padre. Así como dejó en claro que también vivieron "cosas extremadamente lindas y Rodri siempre fue parte de todo".

Rodrigo de Paul, Francisco y Tini Stoessel.

“Así que, obviamente, que nuestra relación se intensificó muchísimo más por el contexto que vivimos”, sumó para describir cómo se forjó la amistad entre ambos. “Rodri es una persona que siempre nos ha apoyado en todo momento. Ha servido como consejero. Y hoy se puede decir que tenemos una amistad increíble. Hemos juntado grupos de amigos. Seguimos sumando experiencias a nuestras vidas”, agregó.

Al tiempo que Francisco Stoessel concluyó sobre su idea de producir una serie sobre la vida de campeón del mundo: “A mí siempre me gusta agradecer. Creo que hay que agradecerle por todo lo que vivimos, por lo que vamos a vivir”.