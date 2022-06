Marcela Tinayre, indignada con el despido de Mirtha Legrand del Trece: "Que se..."

Marcela Tinayre pastelearon captura.jpg "Que se hagan cargo" disparó Marcela Tinayre sobre el accionar de El Trece con su madre, la diva de los almuerzos Mirtha Legrand.

Y acto seguido explicó qué quiso decir con 'pastelearon'. “Es como hacer un pastel. Primer hacer una cosita, después otra y otra y así. Estamos hablando de hacer televisión, no de hacer masitas. Además es Mirtha”, aclaró directa. En tanto, concluyó deslizando con un estilo muy legranesco: “Había muy buena voluntad del lado de Nacho Viale y, del canal, no sé qué pasó. Que se hagan cargo”.

En tanto, cabe destacar que ante este panorama ya comenzaron las conversaciones por parte de StoryLab con América TV, según confirmó la periodista Pilar Smith en el ciclo de Radio La Red de Gustavo López, López 910.

Mirtha Legrand habló de su desvinculación de El Trece: "Adrián Suar me decepcionó..."

A horas de conocerse el comunicado de StoryLab, la productora de Nacho Viale, sobre el futuro televisivo de su abuela Mirtha Legrand, la legendaria diva de los almuerzos habló a las claras del fin de las negociaciones con El Trece tras meses de infructuosas charlas y disparó sin filtro contra Adrián Suar.

Abordada por las cámaras de Intrusos (América TV) en la gala del hospital Fernández que amadrina, Chiquita Legrand se refirió en primer lugar al accionar de su nieto emitiendo el famoso comunicado que anunció la libertad de acción a partir de la fecha al concluir el período en el que El Trece tenía prioridad sobre su figura y sus ciclos. "Es raro, pero me parece que era lo que correspondía. Nacho lo hizo de buena fe todo", aseguró la conductora sobre cómo lo tomó.

Mirtha Legrand captura - Suar me decepcionó.jpg Mirtha Legrand aseguró estar decepcionada de Adrián Suar, por la actitud de El Trece que terminó disolviendo su relación contractual por lo que todavía está sin pantalla.

Al mismo tiempo, Mirtha Legrand aseguró "hace mucho que estábamos esperando una respuesta de El Trece", al tiempo que reconoció que su deseo "era volver al Trece" pero cuando le preguntaron si cree que finalmente se podrá dar lanzó un contundente "No, creo que no". Además, aclaró que el director artístico del canal de Constitución, Adrián Suar, la llamó el día anterior y disparó contundente: "Él me dijo que iba a hacer lo imposible para arreglarlo... Me decepcionó".

Por último, la conductora confió que no descarta la posibilidad de desembarcar en América TV, ya que "siempre fueron muy cariñosos" con ella, así como reconoció no haber hablado del tema con su nieta y sucesora, Juana Viale, quien está dentro de los planes de la productora familiar para que tanto ella como su abuela tengan sus programas.