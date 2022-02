Marcela Tinayre y Ámbar, la hija de Juana Viale, brindaron por Mirtha Legrand pero lejos de la diva

Fue la mismísima Mirtha Legrand quien ayer, en diálogo telefónico con el programa Intrusos (América TV), contó que ni Marcela ni Juana serían parte del festejo debido a que por estas horas están de vacaciones fuera del país. "Marcela está afuera. Me llamó y me dijo que cuando vuelva me va a hacer una fiesta en su casa. Esta en Miami y se comunicó varias veces. Somos una familia muy unida y nos queremos mucho”, le contó la conductora a Flor de la V.