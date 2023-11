Marcelo Polino confirmó el gesto de amor que tuvo Luciana Salazar para que cumpla su gran sueño

“Primero no me daban (un niño para adoptar) y cuando empecé a contarlo acá, me empezaron a llamar y a ofrecer grupos de hermanos (…). Me llamaron para darme cuatro hermanitos, después cinco. Yo, al no tener una estructura familiar, no me podía hacer cargo de cinco niños”, explicó Marcelo Polino.

Y contó: “Ahora soy padrino de Matilda (hija de Luciana Salazar), que la amo, y estoy re cerca del hijo de Flavio Mendoza; así que me llevo la mejor parte porque los agarro cambiaditos, me los llevo a ver los shows, les compro cosas ricas y se los devuelvo cansados y malhumorados a los padres, pero la pasamos bien”.

A lo que Mirtha Legrand le consultó si Luciana le había ofrecido donarle sus óvulos para que pueda ser papá y ahí Polino confirmó ese gran acto de amor que le planteó su amiga.

“Es correcto, pero yo ya había dejado las carpetas porque estaba harto de dar la prueba cada dos años, ya había nacido Matilda. Luciana me invitó un té y me contó que había hablado con su familia y que su decisión era ofrecérmelo", explicó el periodista.

"Y yo le agradecí porque mi idea era adoptar porque quería dejarle todo lo que había logrado en mi vida a alguien que tuviera carencia”, finalizó.

Mirtha Legrand apuntó fuerte contra Luciana Salazar: "Lleva un tren de vida muy alto y nunca trabaja"

La picante pregunta que Mirtha Legrand le hizo a Luciana Salazar el sábado pasado en su programa sigue generando polémica. “¿De qué vivís vos? No te veo trabajar mucho”, consultó la diva del Trece a la modelo, que en las últimas horas salió a cuestionarla.

“Fui sabiendo que me lo iba a preguntar. No soy de poner condiciones de que no me podés preguntar algo. No tengo nada que esconder”, dijo Luli en una nota con Poco correctos.

“Se está instalando un mensaje tan feo. Detrás de todo esto se quiere dejar entrever, entre líneas, un mensaje raro”, indicó luego.

“¿Creés que Mirtha hizo la pregunta obligada?”, preguntó Estefi Berardi. “Yo pienso que sí. Por esto de que me lo imaginé que me lo iba a preguntar. Y me pareció raro, mi impresión, es que Mirtha no es de pedir perdón en el momento mismo que te está haciendo la pregunta”, señaló.

“Tal vez te lo dice después si vio que te sentiste mal, como pasó con Nicolás Vázquez cuando le preguntó algo de Miami. Nico no quiso tocar el tema y le dijo ‘perdoname que te haya preguntado esto’. A mí en el momento que me lo estaba diciendo ya me estaba pidiendo disculpas”, cerró Luciana.

En diálogo con PrimiciasYa, Mirtha Legrand le respondió de manera contundente a la rubia. "Le aclaro que nadie me manda jamás a hacer una pregunta. Si ella piensa que fue Martín Redrado, apenas lo conozco. Se me ocurrió en el momento preguntarle eso", comenzó diciendo la animadora.

Y luego, La Chiqui arrojó de manera explosiva: "Lleva un tren de vida muy alto y nunca trabaja. Era el momento de aclarar lo que mucha gente se pregunta".

"De todas maneras y de esa pregunta, yo la quiero y es muy amorosa. En otros programas son más agresivos y doy por terminado el tema", cerró Mirtha Legrand.