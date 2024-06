Marcelo Polino habló sin filtro de la separación de Fátima Florez y Javier Milei: "A ella le afectó mucho"

Y agregó: “Volvió separada, ella está muy enfocada, ella esta sola. Cuando no cuentan las cosas que no son reales se pone mal, fue complicado. Supongo que Milei es empático con ella, porque si sigue habiendo una comunicación..”.

Meses atrás, cuando la pareja recién se había separado, Florez aseguró: "Lo importante es que esto fue consensuado, que de verdad esto está hablado, que la relación es hermosa y el vínculo está intacto. Es un comunicado de común acuerdo y está súper charlado, fue bilateral”.

También, sobre el motivo de su ruptura, argumentó: “Nos separamos porque realmente fíjate el momento que tiene... es una gran responsabilidad sobre sus espaldas así que estamos todos apoyándolo, es un momento difícil”.

Embed

Norberto Marcos confesó si volvería a reconquistar a Fátima Florez tras separarse de Javier Milei

Norberto Marcos contó si volvería con Fátima Florez tras la separación de Javier Milei y si en estos días tuvo contacto con ella tal como trascendió.

"No me da alegría ni tristeza, nada", dijo el productor teatral en el ciclo Intrusos, América Tv, sobre el final de la relación de la actriz con el presidente. Y dejó en claro: "No hablé con ella en absoluto, hace ya mucho tiempo que no tenemos contacto".

Y si volvería a intentar otra vez una relación sentimental con Fátima, fue contundente: "No creo que sea el momento porque pasaron y se dijeron muchas cosas. Lo que pasó, pasó. Fue muy lindo en su momento".

Embed

"Te soy sincero, el séquito que la apartó a Fátima de mi vida sigue estando, no tiene nada que ver con el presidente", continuó sobre su separación de la imitadora.

Y remarcó: "Ese aislamiento repentino colaboró en que nosotros no habláramos más, no tiene sentido porque podíamos seguir hablando como amigos o lo que sea".

"Es una situación fea, supongo que si estaba enamorada como dijo mucho, debe estar haciendo el luto correspondiente y no la debe estar pasando bien, es lo lógico", señaló el empresario sobre la separación de Florez y Milei.

Además, aclaró que podría volver a trabajar con su ex y cerró: "Yo no estoy con nadie pero Fátima hizo otro camino y yo la respeto en ese sentido".