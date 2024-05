Marcelo Polino habló de la salud de Antonio Gasalla: "En estos días le darán el alta"

Sobre el daño cognitivo que padece el actor y que le hizo perder la memoria, el presentador detalló: “El tema cognitivo avanza, no hay una medicina para ello, tiene un tema con el botón gástrico que lo tiene a maltraer. Tiene que alimentarse a través de una sonda".

Y agregó: "Eso, sumado a una neumonía. Pasó un trance muy difícil. Estamos acompañando a la familia que es de fierro y está todo el tiempo al lado”.

Por último, remarcó cuándo recibirá el alta médica Gasalla. “Si no es hoy a la tarde, será en estos días, pero el alta de la neumonía lo tiene”, reveló.

El hermano de Antonio Gasalla dio detalles de la salud del actor tras su internación

El hermano de Antonio Gasalla, Carlos, dio detalles este jueves sobre el estado de salud del artista tras su internación en el sanatorio Otamendi.

“Hace unos días que fue internado. Él estaba en un lugar especial para lo que tiene, empezó a estar con problemas respiratorios y entonces hubo que trasladarlo a una clínica”, comenzó diciendo Carlos Gasalla en el ciclo A la tarde (América TV).

También explicó: “Él puede respirar por sus propios medios en este momento”. “Tiene algunos problemas pulmonares y tiene problemas de otras cosas que él viene arrastrando de antes y que cuando fue internado primitivamente ante la revisación general le aparecieron cosas que él no se trataba”, agregó.

Más adelante, el hermano del comediante se refirió a los problemas que no ha tratado. “Antonio tiene un problema de úlceras y de esófago que no se ha tratado. Es una cosa crónica que se puede atenuar, pero la van manejando. Cuando eso se inflama se pasa al pulmón cosas que no tienen que ir al pulmón y ahí viene la infección”, reveló.

Luego, uno de los panelistas le consultó si se alimentaba por sus propios medios, y Carlos respondió: “Volvió a comer por sus propios medios, pero la comida se aspira al pulmón. Entonces, el alimento hay que dárselo por otro lado”.

“Lo que está teniendo ahora es un tema físico. El otro problema está siendo tratado y todo, pero ya es un tema irreversible”, expresó. Por último, Carlos cerró: “El problema cognitivo no le deja ubicarse. No extraña nada. Yo diría que es muy poco consiente de dónde está”.