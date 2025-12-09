Evelyn Von Brocke tuvo un feo gesto en los Martín Fierro de Cine que hizo enfurecer a APTRA
A pesar de que la comisión de APTRA ya fijó fecha de asamblea para decidir si se la sanciona por su comportamiento, Evelyn Von Brocke volvió a provocar a sus colegas en la entrega de los Martín Fierro de Cine y el escándalo es total.
Podría decirse que Evelyn Von Brocke desató un verdadero caos entre los miembros deAPTRA, sobre todo después de las ceremonias que premiaron a la televisión local y luego el Martín Fierro Latino con sus feroces críticas cuestionando la cobertura de la prepaga de algunos socios, que según ella pueden costeársela perfectamente.
Fue así que Von Brocke expuso en un chat interno del que forman parte más de la mitad de los socios de la entidad el teórico patrimonio de Marcelo Polino como para demostrar que bien podría hacerse cargo él del pago de su obra social para aliviar las cuentas de la entidad.
Esta fue la situación que desató un verdadero escándalo y la furia de muchos contra Von Brocke. Y si bien el propio Marcelo Polino salió a aclarar que los números de los que habló Evelyn estaban muy lejos de la realidad, se mostró preocupado por su seguridad.
Lo cierto es que la pelea escaló a tal punto que la comisión de directiva de APTRA citó a Von Brocke, a Marcelo Polino y, de paso, a Pilar Smith por sus dichos públicos contra la entidad, para aclarar la situación. Tras oír los descargos de cada uno, el paso siguiente fue llamar a una asamblea extraordinaria para el próximo 19 de diciembre, en la que los socios votarán si consideran que Pilar y Evenlyn deben ser sancionadas.
En este contexto, nadie creía posible que Von Brocke se fuera a presentar en la entrega de los premios Martín Fierro de Cine 2025, que anoche transmitió América TV. Sobre todo, teniendo en cuenta que la semana pasada la periodista se había ausentado de su trabajo argumentando estrés a causa de esta pelea.
Pero el asombro fue absoluto este lunes cuando la periodista no tuvo inconveniente alguno en decir presente en la Usina del Arte para disfrutar de la ceremonia. No obstante, este martes Nancy Duré reveló en Puro Show (El Trece) que la rubia no habría resistido las miradas de reojo y, sobre todo, que se hablara a sus espaldas.
"Ella se escapó. Muchos estaban esperando el cruce conmigo pero no pensaba ir a buscarla. Creí que ella sí querría venir a pedir disculpas, pero no. No lo hizo", disparó la panelista de El Trece. En tanto, en las notas que llegó a dar, Evelyn Von Brocke se mostró tranquila y segura de haber obrado correctamente. Según ella, lo grave no fue haber compartido una captura del supuesto patrimonio de Marcelo Polino, sino que algún miembro del chat haya filtrado esa conversación privada a la prensa.
Y no conforme con ello, la ex de Fabián Doman aprovechó para disparar picante contra Polino, quien pidió su expulsión de APTRA, al recordar que "cuando él ofendió a Pampita en público y la acusó de haber inventado lo del motorhome, tardó 7 años en pedir perdón".
Por qué Marcelo Polino pidió que echen de APTRA a Evelyn Von Brocke
Durante noviembre, APTRA atravesó una fuerte crisis interna luego de los Martín Fierro Latino Miami 2025 y de que se hiciera público un chat privado de WhatsApp que comparten varios integrantes de la asociación presidida por Luis Ventura.
En medio de ese clima cargado de tensión, Marcelo Polino asistió a una reunión con la comisión directiva, donde expuso su pedido para que Evelyn Von Brocke quedara fuera de la entidad, luego de que trascendiera una supuesta declaración jurada con su patrimonio personal.
En diálogo con LAM (América TV), Ángel de Brito fue directo al tema y le preguntó a Pilar Smith: “¿Es cierto que Marcelo pidió la expulsión de Evelyn?”. La periodista no esquivó la cuestión y respondió: “Salió en todos lados, sí”.
Con Evelyn completamente señalada tras la filtración, Polino decidió romper el silencio en el ciclo de espectáculos. Allí dejó claro que solicitó formalmente la expulsión de su colega y que en breve la institución dará a conocer la decisión final.
“Fue muy positiva porque yo la pedí, mis compañeros lo otorgaron, me escucharon y a partir de ahí me sentí más aliviado y contenido. Recibí apoyo los días anteriores también frente a todos los dichos maliciosos e injurias que recibí”, expresó el periodista, visiblemente molesto por la situación.
Luego explicó el motivo de su presentación ante APTRA: “Lo quería hacer en un marco legal porque todo esto fue a partir del chat de una institución, no de una charla entre amigas, de peluquería. Subió un falso recorte de una Wikipedia falsa que decía que yo tenía 1.5 millones de dólares que había facturado en 2025”.
Finalmente, Polino profundizó sobre su enojo y el impacto que podría generar esta desinformación en su vida cotidiana: “Es muy feo hablar de dinero sobre todo. Yo vivo solo, la gente que miente, miente y algo quedará. Si matan a una pobre anciana por una pensión de 300 mil pesos, dice que yo tengo dos palos verdes en mi casa y vivo solo, imaginate cualquier viene y me da un susto, un empujón y me termina matando”, lanzó indignado.