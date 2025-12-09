Evelyn Von Brocke tuvo un feo gesto en los Martín Fierro de Cine que hizo enfurecer a APTRA

En este contexto, nadie creía posible que Von Brocke se fuera a presentar en la entrega de los premios Martín Fierro de Cine 2025, que anoche transmitió América TV. Sobre todo, teniendo en cuenta que la semana pasada la periodista se había ausentado de su trabajo argumentando estrés a causa de esta pelea.

Mercelo Polino

Pero el asombro fue absoluto este lunes cuando la periodista no tuvo inconveniente alguno en decir presente en la Usina del Arte para disfrutar de la ceremonia. No obstante, este martes Nancy Duré reveló en Puro Show (El Trece) que la rubia no habría resistido las miradas de reojo y, sobre todo, que se hablara a sus espaldas.

"Ella se escapó. Muchos estaban esperando el cruce conmigo pero no pensaba ir a buscarla. Creí que ella sí querría venir a pedir disculpas, pero no. No lo hizo", disparó la panelista de El Trece. En tanto, en las notas que llegó a dar, Evelyn Von Brocke se mostró tranquila y segura de haber obrado correctamente. Según ella, lo grave no fue haber compartido una captura del supuesto patrimonio de Marcelo Polino, sino que algún miembro del chat haya filtrado esa conversación privada a la prensa.

Y no conforme con ello, la ex de Fabián Doman aprovechó para disparar picante contra Polino, quien pidió su expulsión de APTRA, al recordar que "cuando él ofendió a Pampita en público y la acusó de haber inventado lo del motorhome, tardó 7 años en pedir perdón".

Nancy Duré

Por qué Marcelo Polino pidió que echen de APTRA a Evelyn Von Brocke

Durante noviembre, APTRA atravesó una fuerte crisis interna luego de los Martín Fierro Latino Miami 2025 y de que se hiciera público un chat privado de WhatsApp que comparten varios integrantes de la asociación presidida por Luis Ventura.

En medio de ese clima cargado de tensión, Marcelo Polino asistió a una reunión con la comisión directiva, donde expuso su pedido para que Evelyn Von Brocke quedara fuera de la entidad, luego de que trascendiera una supuesta declaración jurada con su patrimonio personal.

En diálogo con LAM (América TV), Ángel de Brito fue directo al tema y le preguntó a Pilar Smith: “¿Es cierto que Marcelo pidió la expulsión de Evelyn?”. La periodista no esquivó la cuestión y respondió: “Salió en todos lados, sí”.

Embed

Con Evelyn completamente señalada tras la filtración, Polino decidió romper el silencio en el ciclo de espectáculos. Allí dejó claro que solicitó formalmente la expulsión de su colega y que en breve la institución dará a conocer la decisión final.

“Fue muy positiva porque yo la pedí, mis compañeros lo otorgaron, me escucharon y a partir de ahí me sentí más aliviado y contenido. Recibí apoyo los días anteriores también frente a todos los dichos maliciosos e injurias que recibí”, expresó el periodista, visiblemente molesto por la situación.

Luego explicó el motivo de su presentación ante APTRA: “Lo quería hacer en un marco legal porque todo esto fue a partir del chat de una institución, no de una charla entre amigas, de peluquería. Subió un falso recorte de una Wikipedia falsa que decía que yo tenía 1.5 millones de dólares que había facturado en 2025”.

Finalmente, Polino profundizó sobre su enojo y el impacto que podría generar esta desinformación en su vida cotidiana: “Es muy feo hablar de dinero sobre todo. Yo vivo solo, la gente que miente, miente y algo quedará. Si matan a una pobre anciana por una pensión de 300 mil pesos, dice que yo tengo dos palos verdes en mi casa y vivo solo, imaginate cualquier viene y me da un susto, un empujón y me termina matando”, lanzó indignado.