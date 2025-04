Marcelo Polino reveló un dato clave sobre el romance de Fátima Florez y Fede Bal: "Testigo viviente"

"Se le adjudicaban muchos novios", dijo el periodista en charla con Viviana Canosa en su programa por El Trece. Y recordó cómo se dio el primer encuentro de los dos en Estados Unidos en un restaurante y cómo siguió aquella noche.

“Yo fui testigo viviente de eso. Estábamos en Miami, era el día siguiente a la entrega de los Martín Fierro Latino. Nos invita Gaby Álvarez a un restaurante a comer y va, por un lado, Carmen Barbieri con Santi, su producción, y nosotros vamos con Fátima. Cuando termina la cena, proponen ir a bailar”, contó Marcelo Polino.

“Me conoces más que nadie, sabés que me encierro en el cuarto y no salgo (le dijo el periodista a Canosa). Entonces dije ‘no, yo me voy al hotel’. Carmen Barbieri dice ‘yo me voy con Polino’”, continuó su relato.

Y ahí Polino contó que arengó a Florez a salir a bailar con Fede la noche que habría nacido la pasión entre los dos: “Le digo a Fátima ‘vos estás soltera, andá a bailar, es la única noche que vas a tener en Miami’, por esos viajes relámpago. Se fue con Fede y ahí yo les perdí el rastro. Después no supe más qué pasó”, cerró.

La palabra de Fátima Florez ante los rumores de romance con Fede Bal: "Estoy viviendo..."

En medio de los rumores de romance con Fede Bal, Fátima Florez habló este miércoles en exclusiva con Primicias Ya y se refirió a su situación sentimental.

Según la información que trascendió, el amor habría nacido en Estados Unidos, donde la comediante estuvo realizando su espectáculo.

"Es un amor que transcurre entre Buenos Aires y Estados Unidos. Comenzó allá y siguió en nuestro país", contaron el martes los panelistas de Puro Show, El Trece.

"Los encuentros son tan pasionales que se quejaron los vecinos. Hay tres fuentes que lo confirman. No sé si el amor es más fuerte pero la piel sí es más fuerte acá", sumaron.

Además, el periodista Matías Vázquez reveló: "Fátima y Fede se juntaron a cenar y bailar en Miami. Pasaron la noche juntos. Siguieron por chat. Ya hubo reencuentro acá en Argentina hace sólo dos noches".

Ahora, ante la consulta de PrimiciasYa por su affaire con el hijo de Carmen Barbieri, la imitadora respondió enfática y dejó la puerta abierta: "Estoy feliz, viviendo mi soltería".